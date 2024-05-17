Оскорбительный тост и желание прийти в белом: как свекровь испортила невесте свадьбу

Некоторым людям трудно понять, что свадьба – это праздник в первую очередь для молодоженов. Так одна свекровь, которая любит быть в центре внимания, испортила невестке и сыну все впечатления от особого дня.

Жаловалась и портила всем настроение

Этой историей невеста поделилась на анонимном форуме. Она в отчаянии, потому что не знает, как дальше общаться со свекровью из-за ее невыносимого поведения.

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За несколько дней до свадьбы свекровь заявила, что хочет прийти на нее в белом кружевном платье. Девушка была ошеломлена этими словами, ведь считает, что только невеста может быть в белом. Жених быстро вступился за любимую и сказал маме ни в коем случае не надевать белое.

В ответ свекровь сообщила что не хочет приходить на свадьбу и вообще обвинила будущую невестку в том, что она "плохо начинает их отношения". Это удивило девушку, ведь она с женихом в отношениях уже 8 лет и давно знает его маму, поэтому ни о каком "начале отношений" вообще не говорилось.

Невеста рассказала, что у них заведено, что за репетиционный ужин накануне свадьбы платит семья жениха. Чтобы не переплачивать, свекровь выбрала самый дешевый ресторан, который к тому же был далеко от места, где остановились молодожены и гости. Родители невесты предлагали свою финансовую помощь, но свекровь отказалась. Вместо этого женщина весь вечер говорила гостям, как дорого она за все заплатила.

В тосте свекровь вообще не вспомнила о невесте, потому что сказала, что этот день – ее сына.

В своей речи она обвиняла меня в том, что мой муж не звонит ей часто, и что она потеряла своего сына из-за меня. Хотя я ни разу не отговаривала его от разговора с ней,

– сказала невеста.

Даже в день свадьбы свекровь и дальше портила настроение невестке. Девушке было обидно, что женщина сделала комплименты только ее дружкам, а о ней в свадебном платье не сказала ничего. Весь свадебный день свекровь на все жаловалась и сидела со скрещенными руками.



Невеста обижена на свекровь / Фото Rene Asmussen, Pexels

Прощения просили даже родственники

Пик терпения молодоженов наступил на утро после свадьбы. Свекровь довела до слез маму невесты, которая на всех готовила еду. Она перед всеми гостями возмущалась, что все происходит не так, как надо. Жених несколько раз делал матери замечания, поэтому в конце концов она обиженная ушла домой. Даже родственники свекрови просили у невесты прощения за поведение женщины.

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На следующий день свекровь довела своего сына до слез и сказала, что потеряла его навсегда. Теперь невеста не знает, что ей делать. Она очень любит своего мужа и остальных его родственников считает замечательными, но общаться с мамой – не может.

Память о моей свадьбе запятнана. Я стараюсь быть позитивной, но это трудно,

– подчеркнула невеста.

Пользователи сети советуют девушке максимально ограничить свое общение со свекровью и сосредоточиться на семейной жизни с любимым.