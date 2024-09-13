Даже драку можно заказать: мужчина профессионально изображает любовника и портит свадьбу

Каждый в жизни находит себя в комфортной сфере. Для креативного испанца это оказались свадьбы. Он профессионально изображает из себя любовника и устраивает ссоры на свадьбах.

Свадебного героя зовут Эрнесто. Он рассказал, что для большинства людей свадьба – один из самых счастливых дней жизни. В то же время есть и те, кто передумал в последний момент, однако не может об этом сказать. Тогда, по словам мужчины, нужно действовать немедленно.

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Как Эрнесто может "помочь"

Эрнесто готов профессионально испортить свадьбу. В частности, выдать себя за пылкого любовника, который предлагает жениху или невесте вместе сбежать или отменить праздник.

Если ты сомневаешься, не хочешь жениться или не знаешь, как сказать "нет", не волнуйся больше, я отменю свадьбу для тебя. Тебе нужно лишь сказать мне время, место и дату, и я появлюсь на церемонию. Я скажу, что я – любовь твоей жизни, и мы сбежим вместе, держась за руки,

– заявил Эрнесто.

Стоит услуга довольно демократично – всего 500 евро. В то же время есть нюанс. Если обиженная сторона решит ударить Эрнесто, придется доплачивать. За каждый удар по 50 евро.