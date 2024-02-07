Молодожены поженились в стиле "Великого Гэтсби": фото с мрачной и роскошной свадьбы

Молодожены Тейлор и Кевин из Нью-Йорка обожают город, в котором живут. Выбирая стиль для свадьбы, они вдохновлялись именно его атмосферой.

Помолвка – лучший день в жизни

Тейлор и Кевин познакомились в колледже Университета Делавэра. Парень и девушка сразу почувствовали, что между ними вспыхнула искра. Но это был конец учебного года, поэтому отношения между ними не успели начаться.

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Вернувшись на учебу, Тейлор и Кевин встретились на дне рождения общей подруги. С того времени влюбленные стали неразлучными. Через несколько лет, в мае 2021 года, Кевин сделал предложение любимой под мостом в Центральном парке Нью-Йорка.

Для Тейлор этот день стал лучшим в жизни. Ведь Кевин позаботился о том, чтобы все их родные и друзья отпраздновали с ними этот момент. Поэтому когда обрученная пара пришла в паб, то увидела всех самых близких людей. День превратился в сплошное празднование.

На свадьбе преобладал черный цвет

Свадьбу молодожены запланировали на январь 2023 года, а на празднование пригласили 200 человек.

Я хотела, чтобы наш день был романтичным, немного мрачным и очень веселым. Я начала описывать свое видение и атмосферу – она должна была быть такой, как когда Великий Гэтсби встречается с гостями. То есть я просто хотела повторить атмосферу Нью-Йорка,

– рассказала Тейлор.

О своих желаниях невеста сказала свадебным организаторам, и они взялись за реализацию плана.

В свадебном декоре преобладали темные оттенки – черный и красный. Подруги невесты были одеты в черные платья, а друзья жениха – в черные костюмы.

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Тейлор выбрала платье фасона "рыбка" с открытым декольте и длинным роскошным шлейфом. Поскольку свадьба была зимой, невеста надела длинные перчатки, а на улице – белую шубу. Образ дополняли длинная фата и букет из красных роз. Кевин был одет в черный смокинг и черную рубашку.

Молодожены имели роскошный и изысканный вид. Поскольку свадьба была в стиле "Великого Гэтсби", то и декорации были соответствующими – пышные и богатые.

Роскошная и мрачная свадьба в стиле "Великого Гэтсби" / Фото Niki Marie

Тейлор и Кевин были в восторге от собственной свадьбы. Все прошло именно так – как они мечтали.