Что нам не рассказывают о сексе после 60

Существует стереотип, что после 60 можно попрощаться с сексом. Однако на самом деле все совсем не так. С возрастом секс становится еще более страстным, а способы получить удовольствие – более креативными.

Секс-терапевты отмечают, что человечеству не хватает комплексного полового воспитания. В идеале оно должно быть бы прекрасно адаптировано для разных возрастных групп. Так люди пожилого возраста смогли бы узнать, к каким изменениям придется адаптироваться.

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Исследования показывают, что большинство старших людей до сих пор заинтересованы в сексе. А занимаются им 4 из 10 представителей возрастной категории от 65 до 80 лет.

Что стоит знать о сексе после 60

Фрэнк, которому уже исполнилось 76 лет, замечает: самая большая ошибка – думать, что с возрастом люди перестают хотеть секса. Даже через полвека после свадьбы страсть между Фрэнком и его женой не угасла. И, к счастью, наука уже знает, как помочь преодолеть физический дискомфорт, который появляется с возрастом.

Сексолог Джесс О'Райли отметила: ее клиенты отмечают, что после 60 частота секса снижается, однако качество – повышается.

Дэвид, которому уже исполнилось 70, признался: с каждым прожитым годом сексуальная креативность только растет, уже не остается никаких табу.

Между тем 71-летний Норман добавил: главное – не завышать ожидания и не пытаться превратить свою жизнь в секс-марафон. Они с женой занимаются любовью каждую пятницу и довольны этим.