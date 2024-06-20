Лев и Скорпион, желание безумного огня в сексе иногда затуманивает ваш разум, пишет Love 24.
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Лев
Этот знак зодиака известен своей огненной страстью и уверенностью. Они не боятся рисковать и готовы делать все необходимое, чтобы привлечь внимание интересного им человека. В таких отношениях всегда много острых ощущений и незабываемых моментов.
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Скорпион
Магнетическая привлекательность и чувствительная натура делают этих людей чрезвычайно привлекательными и страстными любовниками. Их интенсивность и желание эмоционального слияния превосходят любые другие интимные связи, которые были у партнера.
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