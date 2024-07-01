Супруги прожили вместе 50 лет и ушли из жизни путем совместной эвтаназии

70-летний Ян Фабер и 71-летняя Эльс ван Ленинген из Нидерландов прожили в счастливом браке 50 лет. В последние годы и мужчине, и женщине диагностировали неизлечимые заболевания. Супруги не хотели провести остаток своих дней страдая, поэтому решили уйти из жизни вместе благодаря эвтаназии.

Пара прожила интересную и насыщенную жизнь

Ян и Эльс всю жизнь прожили вместе. Они познакомились еще в школе и с тех пор не расставались. Вместе они воспитывали сына.

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Много времени супруги прожили на лодке, а в последние годы – в доме на колесах. Эльс планировала стать учительницей начальных классов, а Ян был спортивным тренером. Однако со временем муж и жена открыли свой бизнес по перевозке грузов по внутренним водным путям Нидерландов.



Ян и Эльс в день своей свадьбы в 1975 году / Фото BBC

Последние два часа жизни провели только вдвоем

Поскольку Яну приходилось поднимать тяжелые грузы, у него возникли серьезные проблемы со спиной. В 2003 году мужчина перенес операцию, однако его состояние не улучшилось.

Эльс ушла на пенсию в 2018 году. В ноябре 2022 года у нее диагностировали болезнь Альцгеймера. Тогда супруги начали обсуждать возможность эвтаназии.

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Если вы принимаете много лекарств, вы живете как зомби. Поэтому, учитывая мою боль и болезнь Эльс, я думаю, что мы должны это прекратить,

– говорил Ян.

Мужчина и женщина прожили замечательную жизнь и не хотели, чтобы в последние годы она стала невыносимой. После многих разговоров с врачами, сыном и друг с другом супруги решились на эвтаназию.

Эвтаназия – это способ лишить жизни смертельно больного человека путем введения ему лекарств в больнице. Она осуществляется по осознанному желанию больного и в строгом соответствии с установленной законом процедурой. Эвтаназия является законной в Нидерландах, Португалии, Бельгии, Германии, Канаде и нескольких других странах.

Предпоследний день своей жизни Ян и Эльс провели в окружении семьи и лучших друзей. На следующий день, 3 июня, они вместе поехали в больницу, где 2 часа общались и слушали музыку прежде чем пришли врачи и осуществили процедуру.