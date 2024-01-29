"Действительно важно только одно": супруги в 70-ю годовщину брака поделились секретом счастья

Настоящая любовь может быть вечной. Гарольд и Джорджия Лейб из Канзаса знают это по собственному опыту. Супруги отпраздновали 70-ю годовщину брака и готовы делиться секретом счастья.

Менялись эпохи, происходили радостные и трагические исторические события, а неизменным оставалось только одно: любовь Гарольда и Джорджии друг к другу. Их история напоминает фильм и, абсолютно возможно, что когда-нибудь Голливуд решит ее экранизировать.

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Будущие влюбленные познакомились по переписке

Знакомство Гарольда и Джорджии произошло в ряде романтических писем.

Гарольд служил, а Джорджия работала в Канзас-Сити. Единственное, что связывало будущих влюбленных,– общий друг. Именно он и оказался Купидоном для их брака.

Однажды друг спросил Гарольда, не хочет ли он написать письмо красивой девушке. Когда Гарольд увидел фото Джорджии, он понял, что влюбляется в девушку, с которой до сих пор не перекинулся ни словом.

В течение нескольких месяцев Гарольд и Джорджия переписывались. Они писали друг другу сообщения, достойны лучших романов. За это время молодые люди лучше узнали друг друга и поняли, что хотят встретиться.

Сержант отпустил Гарольда всего на несколько минут. Однако первая встреча влюбленных все равно получилась очень особенной. Как только Гарольд увидел Джорджию, идущую ему навстречу, он понял: это– навсегда.

Они не просто любят, а показывают это каждый день

Гарольд и Джорджия поженились спустя три месяца после первой встречи. Сейчас у них– три дочери и 70 лет вместе в копилке счастья.

Когда их спрашивают о секрете счастья, Гарольд и Джорджия отвечают просто: любовь. Именно она помогает пережить все взлеты и падения: как личные, так и в мире вокруг.

А Линда – дочь пары – добавляет: ее родители не просто говорят, что до сих пор влюблены, но и показывают это каждый день поступками.

Отношения Гарольда и Джорджии – пример для их дочерей.