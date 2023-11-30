Проблема молодых супругов: как договориться, с чьими родными быть на праздники

Первые праздники для некоторых молодоженов могут стать настоящей проблемой. Все потому, что оба привыкли проводить праздники в кругу своих родных, однако теперь придется решать – с кем праздновать Рождество, а к кому ехать на Пасху.

Вопрос о праздниках становится особенно актуальным в начале зимы. Как договориться и не поссориться – читайте дальше.

Читайте также Девушка привела на первое свидание своих родителей: но не только это шокировало мужчину

Универсального решения о том, как решить, с кем проводить праздники, нет. Однако тренер по отношениям Тара Сувиньяттичайпорн и психотерапевтка Адрин Давтян дали несколько точных советов, которые могут пригодиться вам.

Как договориться о семейных праздниках

Сначала вам следует проанализировать важность праздников для конкретной семьи. Возможно, Рождество для семьи вашего супруга является главным праздником в году и на него съезжаются родственники из разных городов, а ваши родители, например, больше готовятся к Пасхе.

Уважение является ключевым. Партнер, который в этом году будет скучать по своей семье, хочет знать, что их сторона все еще является приоритетом,

– подчеркнула Давтян.

Лучшее решение в будущем – ежегодно праздновать конкретный праздник с другой семьей. Так точно никто не будет обижаться. Однако здесь проблема именно для пар, которые женаты первый год и которым нужно сделать этот выбор.

Расставьте приоритеты . Обсудите с любимым человеком ваши индивидуальные и общие приоритеты. Если ваши братья и сестры приезжают домой только к Рождеству, а вы очень сильно хотите их увидеть, то скажите об этом партнеру.

. Обсудите с любимым человеком ваши индивидуальные и общие приоритеты. Если ваши братья и сестры приезжают домой только к Рождеству, а вы очень сильно хотите их увидеть, то скажите об этом партнеру. Начните говорить рано . Разговоры о праздниках лучше начать чем раньше. Так ваши родные приспособятся к новым условиям и не будут испытывать стресс из-за того, что в этом году вас не будет на праздники.

. Разговоры о праздниках лучше начать чем раньше. Так ваши родные приспособятся к новым условиям и не будут испытывать стресс из-за того, что в этом году вас не будет на праздники. Активно слушайте . Слушайте мнение своих родных. Возможно, они вообще хотят провести праздник с родственниками вашего партнера, все вместе. Здесь крайне важно ничего не обещать, прежде чем вы не согласуете все с партнером.

. Слушайте мнение своих родных. Возможно, они вообще хотят провести праздник с родственниками вашего партнера, все вместе. Здесь крайне важно ничего не обещать, прежде чем вы не согласуете все с партнером. Идите на компромисс. В браке вообще очень важно уметь идти на компромисс. Помните, что теперь вас двое и вы должны заботиться не только о собственных интересах, но и принимать во внимание желания любимого человека.



Как молодым супругам договориться, где быть на праздники / Фото Nicole Michalou, Pexels

Если вы все равно никак не можете договориться, то ответьте на такой вопрос: "Что делает вас счастливыми на праздники?". Это поможет лучше понять желание друг друга.

Ну, и, конечно, вы можете пригласить обе семьи к себе домой, или праздновать дома только вдвоем.