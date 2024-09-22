Имели разные мнения о коронавирусе: самые странные причины, по которым пары разводились

Люди расстаются по разным причинам, и не всегда они могут быть понятными другим. Когда есть проблемы в отношениях, то малейшая мелочь может стать последней каплей.

На форуме Reddit люди анонимно рассказали истории о разводе, которые случились с ними или их знакомыми. Некоторые из них настолько странные, что даже забавные.

Читайте также "Для нас также важны прелюдии": мужчины сделали неожиданные признания о сексе

Самые странные причины разводов

1. "Парень, с которым я работал, развелся со своей женой во время ее первого цикла химиотерапии. Он объяснил, что ее волосы начали выпадать, а перспектива не иметь возможности тянуть ее за волосы в течение по крайней мере двух лет было слишком большой жертвой. Все люди в офисе перестали с ним разговаривать".

2. "Я знал пару, которая была жената годами. Жена забеременела примерно на десятом году их брака. Муж бросил ее в день рождения ребенка, потому что решил, что не хочет детей".

3. "Мой бывший развелся со мной после того, как его лучший друг умер от передозировки наркотиками. Он оставил меня, чтобы быть с девушкой своего лучшего друга, чувствуя, что ему нужно "заботиться о ней". Это при том, что мы познакомились с ней на похоронах друга".

4. "Дочь моей коллеги развелась с мужем сразу после медового месяца, потому что он был жлоб и не позволял ей есть вне дома. Они не ходили в рестораны, потому что это "пустая трата их денег". Но он никогда не был против, когда она платила за блюда до бракосочетания".

5. "У меня был клиент, который подал на развод, потому что каждое утро в течение семи лет жена спрашивала, как ему приготовить кофе".

Интересно Невеста протестовала: мать организовала помолвку для другой дочери на свадьбе и опозорилась

6. "Я знаю пару, которая развелась, потому что муж отказался сбрить бороду. Я уверена, что в истории было что-то другое, но, видимо, это стало последней каплей".

7. "Мои знакомые имели разные мнения относительно коронавируса и из-за этого развелись".

8. "Я знаю пару, которая развелась, потому что жена была одержима использованием туалетной бумаги. Она прислушивалась, когда ее муж был в ванной, чтобы увидеть, сколько кусков он использовал".

9. "Моя знакомая пара поженилась, отгуляла большую свадьбу, а через 6 недель подала на развод. Жена сказала: "Я поняла, что на самом деле не любила его".

10. "Я знал пару, которая была свингером. Жена влюбилась в другого мужчину, забеременела и ушла от своего мужа. Она все еще с другим мужчиной сегодня".

11. "Примерно 15 – 20 лет мои знакомые, которые прожили в браке более 75 лет, развелись, потому что муж узнал, что жена имела роман более 60 лет назад".

12. "Я знаю пару, чей брак распался, потому что они любили соперничающие спортивные команды".

Хотя некоторые из этих причин очень странные, но все они – из реальной жизни. Поэтому лучше обсуждать с партнером проблемы, а не ждать пока какая-то мелочь испортит все напрочь.