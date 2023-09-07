Прежде чем вернуться к бывшему: стоит ли давать любви второй шанс

Иногда после разрыва возникает желание вернуться к своему бывшему партнеру. Совместные воспоминания, связь и просто нежелание искать новую любовь – это может подтолкнуть дать второй шанс.

Но здесь следует помнить, что стало причиной разрыва и задать себе несколько вопросов. Специалисты выделили свой список, который может помочь вам понять: стоит ли дать второй шанс любви.

Смотрите также Как найти общий увлечение и провести время вместе: 5 действенных советов

Второй шанс любви

Прежде чем возвращаться к прежним отношениям, подумайте, как вы оба изменились. Будьте честны с собой: возможно, на самом деле вы уже переросли прошлые отношения и готовы к новой главе в своей жизни.

Доверие – один из главных вопросов. В отношениях оно очень важно. Поэтому спросите себя, сможете ли вы доверять бывшему партнеру, к тому же если разрыв произошел именно на этой почве.

Убедитесь, что вы сможете доверять бывшему партнеру / PickPik

Не торопитесь если все же решили снова сойтись. Может возникнуть соблазн сразу восстановить и тот уровень интимности, который был раньше. Специалисты советуют замедлить темп и начинать отношения заново.

Ни одно из средств контрацепции не гарантирует 100% защиту от беременности и ЗППП.

*Реклама медицинского изделия.

Презервативы латексные с силиконовой смазкой DUREX® Elite (тонкие), 3 шт. и 12 шт

.

Сертификат соответствия № UA.TR.098.0007-15

. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Множество пар уже убедились, что улучшение отношений начинается с разнообразия интимной жизни. Вместе с широким портфелем продукции Durex® вы сможете добавить страсти в свои будни и сохранить ее на протяжении многих лет.

Убедитесь, что выбор делаете вы. Бывший партнер может иметь очень хорошие отношения не только с вами, но и с вашими родными. И именно они подсознательно или нет могут давить на вас в решении восстановить предварительную связь.

Если бывший партнер становится инициатором восстановления отношений, спросите его, что изменилось. Вспомните причину почему вы разошлись. Как изменилось отношение и решение партнера к этому? Предложите пройти общую терапию, она может помочь лучше разобраться со всем.

Не бойтесь определить собственные потребности и приоритеты в новых старых отношениях. Если они не совпадают с партнером – задумайтесь о продолжении.

Определите свои потребности / PickPik

Воспринимайте историю возобновления отношений, как новый раздел. Отделите прошлое от настоящего. Поговорите, что вы делали, кого встречали, когда были врозь, а главное – почему вы снова хотите быть вместе.

В восстановленных отношениях введите новые правила и обязанности.