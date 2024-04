Мюррей обиделся на сообщение в сообществе Are We Dating The Same Guy. Его написала Келли Гиббонс. Женщина в течение длительного времени переписывалась с Мюрреем и отказалась от личной встречи после того, как мужчина грубо вел себя во время телефонного разговора.

Гиббонс решила предупредить о горе-кавалере других женщин в Are We Dating The Same Guy. Впоследствии женщина рассказала СМИ, что не хотела бы находиться в отношениях с таким человеком.

В комментариях появились и другие женщины, которые пострадали от общения с Мюрреем. Мужчину начали активно обсуждать на странице с более 50 тысячами фолловеров.

Мюррей подал в суд, но проигрывает

Впервые Гиббонс и Мюррей встретились в суде. Тогда женщина призналась, что ей становится плохо от одной мысли: мужчина знает, где она живет. В общем Мюррей подал иск сразу на 50 женщин. Гиббонс он обвиняет в клевете "с целью навредить репутации истца". Мужчина заявляет, что потерял работу и не может построить личную жизнь.

Одна из обвиняемых – Ванесса Вальдес – уже подала ходатайство о закрытии дела на основании свободы слова. Женщина победила.