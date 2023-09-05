Существует ли идеальный возраст для создания семьи, – мнение психолога

Каждая женщина хоть раз в жизни сталкивалась с влиянием общественных норм и ожиданий, что акцент следует делать на семейной жизни, а не на карьерном росте, а также до 30 лет она должна родить ребенка и другие подобные ожидания.

В результате возникает у женщин страх, комплексы и низкая самооценка. Почему я такова? Почему другие женщины моей возрастной группы уже создали семьи, а я нет? Почему я постоянно привлекаю неправильных партнеров? Так что существует идеальный возраст для создания семьи – читайте дальше.

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В совместном интервью с УНИАН психолог Екатерина Клюшниченко рассказала, как справляться со сверкой своей жизни с жизнью других, как обрести настоящую радость в любом возрасте и как обрести истинную любовь.

Существует ли идеальный возраст для создания семьи

"Успеть все до 30 – это, к сожалению, об ярлыках, которые навешены на женщин не одним поколением, – говорит психологиня. – Существуют стереотипы, которые навязывали нашим родителям и их родителям, и от этого не так легко избавиться. На это необходимо время".

К слову, женщины сами позволили этому быть, опасаясь социального осуждения. "Быть плохой" для общества очень сложно. Чтобы противостоять этому, необходимо иметь огромную внутреннюю силу,

– говорит Екатерина.

Уикенд – лучшее время организовать романтическую атмосферу. С этим поможет правильно подобранный фильм, любимое хобби и вкусные блюда. А если после отдыха захочется насладиться друг другом – пригодятся презервативы и интимные гели-смазки Durex® *Реклама медицинского изделия. Интимный гель-смазка DUREX® Naturals. Сертификат соответствия №UA.TR.098.0388-22. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Также она отметила: "Идеального возраста для создания семьи не существует. Это очень индивидуальный процесс. Кто в 20 уже готов психологически нести ответственность за создание семьи, а кто и в 45 еще не готов".

Екатерина уверена, что здесь следует полагаться только на свои ощущения. "Нужно постараться удалиться от людей, которые давят и подумать о том, что нужно именно вам. Не спешите, прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Важно начать с себя. Узнать себя. Кто я? Что мне важно в жизни? Что я хотела бы для себя в первую очередь? Отвечайте себе честно на эти вопросы. Не ищите в человеке спасение, начните спасать себя сами, залечивать свои собственные раны самостоятельно, чтобы не превращать партнера в пластырь на открытой ране", – подытожила она.