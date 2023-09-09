И именно в таких отношениях возникает надежный тип привязанности – стремление к близости с другим человеком. У каждого из нас есть потребность в привязанности и в отношениях она выступает крепким фундаментом, безопасным местом, куда человек может вернуться, чтобы насытиться силой и энергией. Однако важно понимать, что привязанность может иметь не только здоровую форму, но и созависимость.

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Как понять, что вы в созависимых отношениях

В созависимых отношениях присутствует "жесткая" приверженность партнеру, когда даже мысль о том, что его может не быть в вашей жизни вызывает боль и страх. И основная черта таких отношений отнюдь не забота и радость, а любовные страдания.

Зависимые отношения возникают из-за внутреннего чувства ненужности, неинтереса, глубокого страха остаться наедине. И когда человек живет с таким страхом, то постоянно зависим от настроения и эмоций партнера, забывает о собственных чувствах и потребностях. Лишь с чувством любви зависимый человек ощущает свою полноценность. Поэтому часто пытается сделать все, чтобы удержать партнера у себя.

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Чтобы избежать разрыва, зависимый партнер постоянно прибегает к разным стратегиям, чтобы просто быть рядом с любимым или любимым.

Слияние с партнером.

Кажется, если стать таким, как партнер, это будет гарантировать долгие отношения. Внутри зависимого партнера возникает желание подражать интересам, увлечениям, предпочтениям и жизни любимого человека. Делается все для того, чтобы обрести ту форму, которую будут любить.

Принесение себя в жертву.

Зависящие партнеры жертвуют своими интересами, всегда исполняют желания партнера. И это для того чтобы потом была возможность предъявить "счет", настаивать и требовать взаимную "выплату". Так зависимый партнер находит желаемое чувство своей ценности и временное облегчение.



Влюбленная пара / Фото Pixabay

Полный контроль.

Контроль в отношениях чаще всего пытаются проявлять посредством заботы, старания для отношений. Хотя механизм контроля очень часто приводит к разрыву, потому что у любимого человека возникает желание убежать.

Игра на чувствах.

Чтобы почувствовать себя любимым, партнер находит разные способы давления – играет жертву, плачет, жмет на жалость, создает чувство вины или стыда. В здоровых отношениях эта потребность удовлетворяется искренними просьбами, но зависимый партнер настолько убежден, что ни он, ни его чувства не имеют значения, что верит в то, что скандалы, драмы и ссоры принесут желаемое. Со временем это приводит только к опустошению чувств.

В таком случае любимый человек становится центром жизни и все устроено вокруг него, а зависимый партнер теряет себя.

Чтобы проживать жизнь с радостью, нужно обращать внимание не на отношения, а на себя. Научиться дополнять себя самого, понять свою идентичность. Чтобы быть по-настоящему близки в отношениях, нужно с честностью взглянуть на себя и свои действия, поверить в то, что вы сами можете изменить свою жизнь.