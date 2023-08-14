5 советов, как вернуть романтику в длительные отношения

Если вам не хватает страстей и романтики в ваших отношениях, есть простые способы улучшить их. Один из них – периодически вспоминать день вашего знакомства или первый поцелуй.

Ежедневно напоминайте вашему партнеру, насколько он важен для вас. Это можно делать не только словами, но и поступками.

К слову 6 романтических свиданий в фильмах, которые легко можно повторить в реальной жизни

Как вернуть романтику в длительные отношения

Сходите на свидание

Помните, как все начиналось в ваших отношениях? Вы спешили на свидание как на важнейшую встречу в вашей жизни и были просто окрылены от счастья. Поэтому романтический обед или ужин с вашим любимым человеком в атмосферном месте может существенно обогатить ваши отношения. Было бы здорово, чтобы вы выбрали ресторан, который понравится вам обоим.

Запланируйте в совместную поездку

Это не обязательно должен быть 7-дневный отпуск и долгая поездка. Возьмите палатку, поезжайте в Карпаты, покорите верх, пока позволяет погода. Наслаждайтесь друг другом, не отвлекаясь на работу и бытовые дела.

Планируйте общий отдых, гуляйте вместе, больше времени общайтесь и все будет хорошо!

Удивите любимого / любимую

Давно уже не делали подарки? Если вы читаете этот материал, то, наверное. Прямо сейчас подумайте, от чего ваша жена или муж будет в восторге. Возможно, массаж, цветы или мастер-класс езды на мотоцикле? Не ждите специальных дат, чтобы дарить подарки. Неожиданные маленькие сюрпризы могут действительно разжечь чувства.

Не забывайте об интиме

Не забывайте о сексе в ваших отношениях. Интимные моменты помогают поддерживать эмоциональную близость. Если вам хочется чего-то нового, попробуйте игрушки для взрослых, разные виды смазок, и узнайте, как сделать ваш оральный секс самым лучшим в жизни.

Совместное занятие

Давно хотели пойти на спорт, но бытовые дела мешали? Самое время! Оставьте посуду на потом, или ремонт стен на следующую неделю. Спросите вашу вторую половинку, не хочет ли составить вам компанию. Поверьте, если он согласится, это будет незабываемое время вместе.

И помните основное – без взаимоуважения и поддержки ничего не будет. Если вы избегаете откровенных разговоров, романтика не поможет сохранить отношения. Чувствуйте друг друга и делитесь сокровенным! Говорите, что вас беспокоит и слушайте мужа или жену.

У вас все будет хорошо / Pexels