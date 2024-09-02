Трансгендерная модель вышла замуж за себя, а потом не выдержала и развелась

Трансгендерная модель Сьюэллен Кэри из Великобритании в прошлом году отгуляла пышную свадьбу с самой собой. Девушка выбрала пышное платье невесты и вышла замуж во время церемонии в Лондоне.

Ранее Сьюэллен решила, что ей комфортнее всего с самой собой. Сологамия была ей настолько комфортной, что модель даже решила выйти замуж за себя.

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Роскошная церемония состоялась в Лондоне. Казалось, что впереди у Сьюэллен – годы безграничного счастья вместе с Сьюэллен. В то же время все завершилось разводом.

Почему Сьюэллен расстается с собой

Сьюэллен призналась, что отношения с собой ее истощили. Модель признает: самоанализ и рефлексия – это важно. В то же время нужно понимать, когда остановиться.

Даже приверженность к себе может иметь свои вызовы, например, борьба с ожиданием быть идеальной для себя все время. Я осознала, что оказывала на себя большое давление, и это иногда истощало меня; я поняла, что даже в браке с собой важно принимать наши несовершенства,

– заявила Сьюэллен.



Сьюэллен готова встретить новую любовь / CO Press

Модель отметила: она совершила "интенсивное путешествие самопознания и принятия". В то же время пришло время двигаться дальше. Сейчас Сьюэллен готова снова ходить на свидания. Она хочет и готова встретить партнера. Сьюэллен призналась: ее сердце готово к новым чувствам.