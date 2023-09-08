Познакомились через соцсети: история любви Софи Тернер и Джо Джонаса

Софи Тернер, актриса сериала "Игры престолов" и американский певец Джо Джонас поженились в 2019 году. Пара прожила вместе 4 года и развелась, впрочем, какова была их история любви – читайте дальше.

Софи Тернер и Джо Джонас имеют двоих детей и каждый раз поражали зрителей на красной дорожке престижных фестивалей и премий. Их называли самой гармоничной парой в Голливуде.

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История любви Софи Тернер и Джо Джонас

Софи Тернер и Джо Джонас познакомились через соцсети и начали обмениваться сообщениями. Их роман начался в 2016 году, этому способствовали общие друзья.

На следующий год пара обручилась. В 2019 году Софи и Джо отпраздновали свою первую свадьбу в Лас-Вегасе, а позже они устроили вторую церемонию во Франции.

За 4 года супружеской жизни звезды стали родителями двух детей – 3-летней дочери Виллы и годовалой дочери, имя которой пара скрывает. Актриса всегда подчеркивала, что пытается сохранять конфиденциальность в отношении своих детей и даже обращалась к папарацци с просьбой не влезать в их личное пространство.

Софи Тернер и Джо Джонас / Billboard

По информации инсайдеров, серьезные проблемы звездного брака начались полгода назад, однако Джо и Софи скрывали их от поклонников и даже появлялись вместе на многочисленных ивентах. Однако в последние недели мужчины начали все чаще замечать без кольца.

"Нам сообщают, что последние 3 месяца Джо заботился об их двух маленьких детях практически все время, даже когда его группа гастролировала. Сейчас оба ребенка у Джо, несмотря на то, что группа ездит США", – рассказывает издание TMZ. Кроме того, накануне Софи и Джо продали свой особняк в Майами, который был приобретен только год назад.

7 сентября звезда "Игры престолов" Софи Тернер и певец Джо Джонас сообщили о разводе. Они опубликовали совместное заявление: "После четырех прекрасных лет брака мы совместно решили расторгнуть наш брак полюбовно. Существует много спекулятивных домыслов относительно того, почему, но на самом деле это совместное решение, и мы искренне надеемся, что все могут уважать наши пожелания относительно конфиденциальности для нас и наших детей", – написала пара.