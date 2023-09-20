Единственное, о чем я жалею: Софи Лорен рассказала тайну брака с Карло Понти

20 сентября легендарной итальянке Софи Лорен исполняется 89 лет. Ее называют Золушкой и до сих пор вспоминают самый громкий роман, закончившийся двумя браками с кинорежиссером Карло Понти.

Почему она выбрала мужчину, старше на 22 года и о чем жалеет в их браке. Рассказываем интересные подробности.

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Встреча на жизнь

Софи Лорен выросла в провинциальном городке вблизи Неаполя. Семья жила довольно бедно. Будущую звезду воспитывала только мать. Чтобы прокормить двоих детей, она была вынуждена играть в местном баре.

Но уже в 14 лет Софи выиграла свой первый конкурс красоты и вместе с самой родной переехала в Рим. Там она познакомилась со своим будущим мужем Карлом Понти. Ей было всего 16, а ему – 38 и он был женат.

Софи Лорен рассказывала в одном из своих интервью о Карло Понти: смотреть видео

Это была любовь с первого взгляда. Они увиделись в салоне красоты, где Софи была с друзьями. Карло направил ей записку и попросил принять участие в конкурсе красоты, в котором был в жюри. Так они стали встречаться, а в более серьезный роман их отношения переросли, когда Лорен было 19.

Несмотря на значительную разницу в возрасте и то, что Карло был женат на своей первой жене Джулиане Фиастре, пара влюбилась.

В его присутствии также было что-то родительское, и у меня никогда не было настоящего отца,

– отмечала Софи Лорен.

Карло тайно сделал Софи предложение. Долгое время он не мог получить развод. За это время женщина сблизилась со своим коллегой по фильму "Гордость и страсть" Кэри Грантом. Мужчина был близок к женитьбе, но Лорен выбрала Понти.

Они впервые поженились в 1957 году, но через 5 лет расторгли брак из-за обвинений в двоеженстве. Во второй раз Софи и Карло поженились уже в 1965 году, когда во Франции мужчина наконец-то решил вопрос с разводом. Женщина в одном из своих интервью отмечала о чем сожалеет в своем браке.

Единственное, о чем я немного сожалею, это то, что я никогда не выходила замуж в белом платье. Это была мечта моей жизни, которая все еще жива во мне,

– отмечала она.

Софи и Карло прожили 42 года в браке. Период без любимого женщина отождествляет с полным одиночеством. Но избавиться от него она пытается в своих двух сыновьях, которых поддерживает на красных дорожках.

Легче не становится. Я очень скучаю по Карло, своему мужу,

– говорила она.

Софи Лорен на съемках нового фильма / Скриншот с видео

6 правил Софи Лорен