Дочь Урсулы фон дер Ляйен вышла замуж: поступок жениха оценили все

В семье главы Еврокомиссии – Урсулы фон дер Ляйен – праздник. Ее дочь Софи вышла замуж. Счастливый жених Хуан Пабло Бротфельд взял фамилию жены и получил немало положительных комментариев по этому случаю.

Сказочная церемония состоялась вблизи Ганновера. Разделить счастье молодоженов пришло 250 гостей. Однако среди них не было политиков. Это объяснили тем, что Софи хотела семейный праздник, а не деловые встречи коллег своей мамы.

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Детали церемонии

Свадьба состоялась в храме Святого Панкратия в Нижней Саксонии. СМИ рассказали, что Хуан Пабло в сопровождении будущей тещи Урсулы фон дер Ляйен в течение часа лично встречал гостей. За безопасностью праздника следили правоохранители.

Красавицу Софи к алтарю вел ее отец, а подружкой невесты стала ее сестра Иоганна. Церемонию венчания возглавил Сигурд Ринк – бывший военный епископ EKD.

Когда влюбленные вышли из церкви, их встретили аплодисментами, лепестками цветов, мыльными пузырями. Далее молодожены и их гости отправились на частную вечеринку в семейное поместье невесты. Софи и Хуан Пабло ехали в экипаже, которому уже 300 лет. В него запрягли белых лошадей.

В сети жениху и невесте оставили много дружелюбных комментариев. Особое внимание привлек тот факт, что Хуан Пабло взял фамилию любимой – теперь он фон дер Ляен.