Чем больше "зависаешь" в тиктоке, тем хуже у тебя секс: ученые провели шокирующий эксперимент

"Еще один текток и точно все!. Ой, прошло три часа!" Знакомая ситуация? Тогда осторожно: твоя сексуальная жизнь – под угрозой.

Ученым стало интересно: как "залипание" в тиктоке или пролистывание ленты в инстаграмме или фейсбуке влияет на секс. Спойлер – очень плохо.

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Чтобы расставить точки над "и", португальские ученые провели подробное исследование. Результат – шокировал.

Что удалось выяснить

Из тысяч желающих поучаствовать в эксперименте ученые выбрали более 500 женщин и более 170 мужчин. 90% из них заявили, что состоят в отношениях с партнерами или партнерками. Средний возраст участников и участников – 24 года.

Эксперимент стартовал, и уже вскоре женщины, постоянно "зависающие" в соцсетях, заявили о существенных проблемах с возбуждением. Занятие сексом доставляло физический дискомфорт, а достичь оргазма было гораздо сложнее.

Не больше повезло и мужчинам. Джентльмены, признавшие свою зависимость от соцсетей, ощущали существенно более низкий уровень сексуального желания. "Бонусом" шли сложности в достижении оргазма и общее сексуальное неудовлетворение.

Тем временем мужчины и женщины, которые пользовались соцсетями умеренно, напротив отметили, что их сексуальная жизнь существенно улучшилась.

Впоследствии схожий эксперимент провели и в США. Ученые исследовали влияние фейсбука на секс. Вывод тоже не порадовал фанатов соцсетей: чем больше человек уделял время своей виртуальной жизни, тем хуже в реальности было с сексом.

Конечно, не значит, что следует удаляться из всех соцсетей во имя классного секса. Главное здесь – здоровый баланс. Ученые отмечают: соцсети до сих пор не способны отобрать у человечества секс. Однако уже начали отрицательно влиять на него.