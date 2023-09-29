Четвероногая разлучница: как собака чуть не сорвала свадьбу молодоженов

Донато и Магда – бостонская пара, которая решила отпраздновать свою свадьбу в Италии. Впрочем, она оказалась под огромной угрозой из-за того, что собака погрызла паспорт жениха!

Четвероногая любимица Магды Чики, вероятно, была против такого пополнения в их семье. Какое решение нашли молодожены – эта история вас удивит!

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Четвероногая разлучница

Жених Донато был в шоке от того, когда увидел свой мокрый, испорченый паспорт.

Это сложно описать. Обычно я организован и держу документы в должном месте. Даже не представляю, как это могло произойти. Сказать, что это был шок – это была паника,

– признался мужчина.

А какая паника была у невесты! Но она проявила смекалку и обратилась за помощью к местным чиновникам для ускоренного получения паспорта. Очередь была длинной, но Донато был готов поехать за ним в любой город. Через неделю это удалось реализовать.

Магда и Донато мечтали организовать свадьбу в Италии – родной стране жениха. Празднование они планировали в течение 18 месяцев.

Она не хотела, чтобы мы уходили. Она очень к нам привязана. Мы думали взять ее с собой, но это было бы тяжелое путешествие для нее,

– объяснила Магда поступок своей собаки Чики.

Женщина нашла Чики после того, как скончалась ее 13-летняя собака. С братом Донато они шутили, чтобы купить ему собаку на день святого Валентина, но тогда не решились на это.

В конце концов, молодожены отпраздновали свою свадьбу так, как планировали. Кадрами церемонии невеста поделилась в своем TikTok.