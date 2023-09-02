Никогда не говорите их: 5 оскорбительных слов, которые могут разрушить ваш брак

Слова всегда ранят больше всего. Нечаянно мы можем сделать больно и оставить глубокий шрам на сердце любимого человека. Более того, наши слова могут не только ранить, но и разрушить отношения, стать причиной развода.

Эксперт из отношений Рэйчел Пэйс назвала 5 слов, которые ни в коем случае нельзя говорить партнеру, если не хотите разрушить брак.

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5 слов, которые нельзя говорить партнеру

Замолчи

В порыве эмоций, злобы, слово "замолчи" легко может вырваться из наших уст, однако звучит оно очень резко и грубо. Если вы хотите прекратить разговор, то следует с уважением объяснить это партнеру, чтобы он понял ваше состояние, а не думал, что вам безразлично его чувство.

Успокойся

Во время ссоры люди часто произносят это слово, не видя в нем ничего дурного. Однако для вашего партнера это может означать то, что вы пытаетесь обесценить переживания, что вам безразлично его чувства.



Ссора в семье / Фото Canva

Ничего

У каждого из нас бывают моменты, когда хочется просто помолчать. Часто любимые пытаются разговорить, узнать, что случилось, почему мы сердиты. В таких ситуациях можно холодно ответить "ничего", чем только отталкиваем партнера. Если вам нужно время, чтобы побыть наедине, пережить определенные эмоции в одиночестве, то стоит просто сказать это партнеру, чтобы в будущем не возникало конфликтов.

Развод

Намеки на развод всегда вызывают отрицательные эмоции, даже в тех случаях, когда звучат в шутку. Ведь мысли о разводе не возникают просто так. Это может означать, что брак стал для вас неинтересным, вы хотите избавиться от него. Такие слова могут натолкнуть супруга на просмотр отношений, создадут определенную дистанцию между вами.

Все равно

Когда человек заботится о вас и ваших интересах, а в ответ слышит "мне все равно", это вызывает обиду и огорчает. В следующий раз любимый человек не будет рассказывать и не спрашивать того, что для него важно, поскольку будет понимать, что вам безразлично. Поэтому "все равно" только разрушает отношения, отдаляет партнера от вас.