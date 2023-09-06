Сколько времени нужно встречаться перед тем, как жениться

Решение создать семью достаточно ответственное. Формально оно может начаться со слов: "Ты выйдешь за меня?" Но до официального оформления отношений может пройти много времени.

Исследователи подсчитали, что в среднем парам нужно до 2,5 лет, чтобы решиться на свадьбу. Но для каждого этот период может быть индивидуален: кто-то уже через месяц понимает, что встретили того или ту самую и готовы перейти на новый уровень. А кому-то и 10 лет недостаточно. Итак, существует ли вообще это идеальное время – разбираемся дальше.

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Время для женитьбы

Исследования показали интересный факт, что современная молодежь женится гораздо позже, чем их родители. Средний возраст для мужчин составляет 30 лет, а для женщин – 28. Но прежде они долгое время встречаются и живут вместе. Это своеобразный "путь в брак".

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Средняя продолжительность отношений до брака может составлять от 2 до 5 лет. Некоторые считают этот период собственно женитьбой, но без документов. Среди опрошенных 10 тысяч пар 69% респондентов отметили, что совместное проживание вместе приемлемо, даже если партнеры не собираются официально узаконивать свои отношения.

Пары могут встречаться от 2 до 5 лет до брака / unsplash.com

Около половины отметили, что это увеличивает шансы на успешность отношений в дальнейшем. И это неудивительно, ведь за этот период партнеры понимают подходят ли они друг другу, переживают общие проблемы и определяют будет ли у них общее будущее.

Перед тем как жениться

Прожив определенное количество времени вместе, решившись на то самое: "Ты выйдешь за меня?", следует задать себе и партнеру еще несколько вопросов. Специалисты советуют проанализировать как вы общаетесь и разрешаете конфликты. Это один из главных факторов, влияющих на брак.

Важен тот фактор, как вы общаетесь со своим партнером / unsplash.com

Имеете ли общие интересы и ценности, которые будете поддерживать друг в друге. Это включает единодушие взглядов на детей, финансов, моральных убеждений. Непосредственно относительно финансы важна практика ведения семейного бюджета. И как раз на этапе совместной жизни до брака ее можно отработать.

Баланс "работа – семейная жизнь" важен в официальных отношениях. Определите готовы ли вы, чтобы семья была на первом месте. И напоследок оцените все сложности, которые могут возникать в домашней жизни. Ведь брак – это труд, требующий отдачи обоих партнеров.