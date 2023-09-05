Конечно, женщинам приятно внимание, однако ее чрезмерное количество может вызвать раздражение и негатив. Иногда мужчины слишком большое значение придают пустякам, даже не догадываются, что любимым это может не нравиться.

Обратите внимание Популярные привычки мужчин, раздражающих женщин

Сюрпризы и разговоры

Женщины обожают сюрпризы, но важно отнестись к этому серьезно. Перед тем как захотите удивить вторую половинку, хорошо продумайте свой сюрприз, чтобы это было именно то, что хочет вес женщина.

Помните, что женщины ценят мельчайшие проявления внимания – вопрос о том, как прошел день, не устала или не проголодалась. Будьте для своей избранницы не только любимым, но и самым лучшим другом, который всегда выслушает и поддержит разговор, поймет.

Свидание в ресторане? Лучше ли поход в кино? Как бы вы ни решили провести вечер с любимым человеком, позаботьтесь, чтобы под рукой была продукция Durex®.



Важно: ни одно из средств контрацепции не гарантирует 100% защиту от беременности и ЗППП. *Реклама медицинского изделия. Презервативы латексные с гелем-смазкой Durex Naturals (тонкие), 12 шт. Сертификат соответствия №UA.TR.098.0016-15. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Работа и любовь

Если уж пригласили любимую на романтический ужин, то забудьте о работе. Устройте ей настоящий праздник, запомнившийся релакс внесет разнообразие в вашу жизнь. Не превращайте разговоры о работе в ежедневный обязательный ритуал. Это точно не то, что заслуживает ваше время больше, чем любимый человек.