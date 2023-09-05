Конечно, женщинам приятно внимание, однако ее чрезмерное количество может вызвать раздражение и негатив. Иногда мужчины слишком большое значение придают пустякам, даже не догадываются, что любимым это может не нравиться.
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Сюрпризы и разговоры
Женщины обожают сюрпризы, но важно отнестись к этому серьезно. Перед тем как захотите удивить вторую половинку, хорошо продумайте свой сюрприз, чтобы это было именно то, что хочет вес женщина.
Помните, что женщины ценят мельчайшие проявления внимания – вопрос о том, как прошел день, не устала или не проголодалась. Будьте для своей избранницы не только любимым, но и самым лучшим другом, который всегда выслушает и поддержит разговор, поймет.
Работа и любовь
Если уж пригласили любимую на романтический ужин, то забудьте о работе. Устройте ей настоящий праздник, запомнившийся релакс внесет разнообразие в вашу жизнь. Не превращайте разговоры о работе в ежедневный обязательный ритуал. Это точно не то, что заслуживает ваше время больше, чем любимый человек.