Одна кровать, два одеяла: почему все больше пар выбирает скандинавский метод сна

Комфортный и качественный сон – это то, что оказывает большое влияние на настроение и здоровье человека. Если вы никак не можете поделить одеяло со своим партнером и от этого чувствует себя раздавленным утром – попробуйте скандинавский метод сна.

Многие пары решают спать под одним одеялом для того, чтобы чувствовать себя ближе друг к другу, обниматься и прикасаться во сне. Некоторые считают, что отдельные одеяла это вообще первый колокольчик того, что вы отдаляетесь друг от друга. На самом деле все совсем не так и уже сейчас многие пары выбирают для сна отдельные одеяла.

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Недостатки сна под одним одеялом

По данным исследований, 25% людей в Великобритании плохо спят именно из-за своего партнера. Вы просыпаетесь, когда партнер шевелится, и раздражаетесь, когда он храпит. Все это в совокупности делает сон прерывистым и не крепким.

Доктор Шери Джейкобсон, психотерапевт на пенсии и основатель Harley Therapy, считает, что то, как мы спим, влияет на то, как мы относимся к другим людям.

Это влияет на наше индивидуальное настроение и, следовательно, влияет на все наши отношения, будь то с коллегами, друзьями или партнерами,

– объяснил эксперт.

Если вы не выспались, то будете раздражительны. Поэтому вопреки культурным ожиданиям, что общая кровать является свидетельством крепости отношений, она наоборот может спровоцировать ссоры.

Что такое скандинавский метод сна?

Независимый эксперт по сну и автор книги "Как хорошо спать" Нил Стэнли рассказал, что это сейчас общий сон кажется нормой, в прошлом все было иначе. Исторически в Великобритании вместе спали только бедные люди, это считалось неестественным. Богатые люди могли позволить себе более "качественный сон", ведь имели больше места.

Скандинавский метод сна предполагает, что партнеры спят на одной кровати, но под двумя разными одеялами. Тогда можно выбрать одеяла разной наполненности и спать под комфортной температурой именно для вас. Кроме того, никаких драк за одеяло больше не будет.



Чем полезно спать под отдельными одеялами / Фото Jp Valery, Unspash

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Ребекка, которая живет в Копенгагене, рассказала, что уже 10 лет спит с мужем под отдельным одеялом. Женщина рассказала, что это значительно улучшило ее сон, ведь теперь ей не бывает холодно.

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"Мне нравится, что я могу лучше контролировать температуру своего тела и что могу закутываться одеялом, как мне нравится. Мы с мужем имеем одеяла разной теплоты; у меня – термоодеяло, а у него – гораздо тоньше. Мы оба очень рады иметь одеяло, которое отвечает нашим потребностям", – рассказала Ребекка.

На интимную жизнь Ребекки и ее мужа отдельные одеяла никак не повлияли. Женщина рассказала, что они могут обниматься и целоваться. Для нее интим и сон – это разные вещи.

Самое важное во сне – хорошо выспаться. Сон – это самая эгоистическая вещь, которую вы можете сделать,

– объяснил Нил Стэнли.

Поэтому, если вы действительно не удовлетворены сном под одним одеялом, не бойтесь взять для себя отдельное отдельное.