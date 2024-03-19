"Война невест" в реальности: две подруги запланировали свои свадьбы и попали в переполох

Фильм "Война невест" вышел на экраны почти 15 лет назад. А теперь похожая история случилась в реальности. Две подруги спланировали свадьбу и оказались в эпицентре скандала.

В целом ситуация очень запутанная и напоминает сценарий к фильму. Детали одна из невест – Кэтрин –рассказала в сети.

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Кэтрин и ее жених Джордж обручились в мае 2022 года. А уже в августе назначили дату свадьбы на сентябрь 2024 года. Счастливые женихи радостно делились планами с родственниками и друзьями. Слышала о них и Стелла – лучшая подруга Кэтрин и будущая подруга невесты.

Однако уже через год Стелла также обручилась. И ее свадьбу назначили на сентябрь 2024 года. Теперь две свадьбы разделяет... ночь. Решение Стеллы о свадьбе в те же выходные, что и праздник Кэтрин, шокировало общих друзей молодоженов. Гости, которые хотят посетить обе свадьбы, не смогут даже отдохнуть между праздниками.

Подливает масла в огонь и то, что Стелла решила идти самым легким путем и воспользоваться услугами тех же флористов, фотографов, кейтеринга, что и Кэтрин. Это – очень разозлило "первую невесту". Теперь приятная предсвадебная подготовка превратилась в грандиозный скандал.