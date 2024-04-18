Еле держался на ногах: пьяный священник устроил "незабываемую" свадебную церемонию

Ни одна свадьба не застрахована от того, что что-то может пойти не так. Однако священник – последний человек, от которого ожидаешь проблем. Обычно церковная церемония – одна из самых торжественных частей свадьбы. Однако не в этом случае.

Один из гостей рассказал в сети, что побывал на “катастрофической свадьбе”. Сначала все было просто замечательно, и никто не ожидал, что праздник неожиданно испортит священник.

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Как священник испортил церемонию

Все началось с того, что священник опоздал. А когда наконец приехал в церковь, то еле мог стоять на ногах после выпитого алкоголя.

Мало того, что этот человек не мог нормально ходить, вся служба превратилась в плохое шоу,

– подчеркнул гость.

Когда же настало время церковного сбора, священник призвал жертвовать деньги, чтобы попасть в рай. В общем свадьба была испорчена, а жених и невеста – очень расстроены.

Впоследствии выяснилось, что на него уже неоднократно жаловались. Поведение священника – не исключение, а закономерность. В то же время к святому отцу продолжают обращаться, потому что он один из немногих, кто может поженить католика или католичку с атеистом или атеисткой, или представителем другой конфессии.

В комментариях люди начали делиться собственными свадебными историями. В частности, о священнике, которому понадобилось 15 минут, чтобы запомнить имена молодоженов.