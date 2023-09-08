Брак с Мадонной и роман с украинкой: какие женщины смогли покорить сердце Шона Пенна

Голливудский актер Шон Пенн стал одним из гостей Саммита первых леди и джентльменов, который на днях прошел в Киеве. Он посетил это событие вместе с любимой Ольгой Коротяевой, которая родом из Черкасс.

Это не первые отношения 63-летнего любимца публики, однако он очень редко говорит о личной жизни, поэтому информации и фото совсем мало. По случаю очередного приезда Шона Пенна в Украину, 24 Канал собрал самое главное о его отношениях с женщинами.

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Три брака, закончившихся разводами

Первой женой голливудского актера и режиссера была попдива Мадонна, с которой он пошел к алтарю в 1985 году. Однако этот брак длился совсем недолго – всего 4 года.

Второй избранницей Пенна стала актриса Робин Райт, родившая ему двоих детей – сына Гоппера Джека Пенна и дочь Дилан Фрэнсис Пенн.



Шон Пенн и Робин Райт / Фото из Википедии

Осенью 2016 года Шона заметили в компании актрисы Лейли Джордж, которая на 31 год младше его. Тогда они вместе отдыхали на Гавайях, поэтому в СМИ предполагали, что звезды закрутили только курортный роман. Однако, как оказалось, все совсем не так.

Летом 2020 года, когда мир заполонила пандемия коронавируса, стало известно, что Шон Пенн сделал предложение молодой избраннице. Они тайно женились после 4 лет романа. Эту информацию Шон подтвердил в эфире телешоу Late Night with Seth Meyers. Актер раскрыл несколько подробностей свадебной церемонии и показал обручальное кольцо.

Тогда мужчина говорил, что изменение семейного статуса никак не изменило его отношения с Лейлой. Тайная свадьба состоялась 30 июля. Пара отказалась от пышного празднования, а торжественная церемония состоялась через Zoom.

Мы сыграли "коронавирусную" свадьбу. Через Zoom связались с окружным комиссаром. Я и Лейла находились дома с ее братом и двумя моими детьми,

– рассказывал Шон Пенн.



Шон Пенн после свадьбы с Лейлой Джордж / Скриншот с видео

На этой свадьбе было мало гостей, однако потомки актера не смогли пропустить его праздник. К слову, дочь Пенна всего на год младше его третьей избранницы.

Казалось бы, что актер наконец-то нашел женщину своей жизни, однако уже через два года пара объявила о разрыве. В СМИ поговаривали, что причиной развода стала меркантильность Лейлы, но актер это опроверг и заявил, что сам разрушил их семью.

Я разрушил брак. Формально мы были замужем один год, но на протяжении пяти лет я был очень рассеянным парнем. Я позволял себе думать, что мое место во многих других вещах было настолько важным, что довело меня до полной депрессии и алкоголизма.

– признавался Пенн.



Шон Пенн и Лейла Джордж / Фото Eonline

Стремительный роман с украинкой

В конце мая прошлого года режиссер был замечен в компании украинской актрисы и ведущей Ольги Коротяевой, которая родом из Черкасс. Известно, что девушка на 19 лет моложе Шона Пенна, работала на телеканале "Украина", снималась в таких фильмах, как "Взрыв", "Банковый квартал", "Счастье". Вероятно, она давно живет во Франции.

В июне 2023 года пара приняла участие в фестивале ZEG Tbilisi, который проходил в Грузии.



Шон Пенн и Ольга Коротяева в Грузии / Фото ТаблоID