Девушка привела на первое свидание своих родителей: но не только это шокировало мужчину

Это мог быть сценарий к невероятной мелодраме, но эта история произошла в реальной жизни. Парень поделился в сети TikTok травмирующим опытом первого свидания с девушкой.

Поначалу все шло по плану. Но тех, кого он увидел в ресторане за столиком, шокировало его! Что произошло – читайте дальше.

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Свидание или помолвка

Закир познакомился в онлайн-приложении с девушкой по имени Приянка. В описании ее профиля значилось: брак по договоренности. Мужчина воспринял это как шутку, но все же решим познакомиться с ней. Девушка охотно ответила незнакомцу, рассказала о своей семье и оказалось, что они оба имеют корни из Индии. Поэтому пара решила пойти на первое свидание.

Я только что пошел на первое свидание и если честно, меня это очень травмировало,

– признался своим подписчикам Закир.

Приянка заказала столик в ресторане, но когда пара встретилась, Закир увидел еще двух человек. Оказалось, что это были родители девушки, и она охотно знакомила их с ним. Внутри Закир пытался утолить свой шок и выдавил несколько поздравительных слов.

"Я не был готов к такому моменту в жизни", – отметил он.

Более того – родители устроили мужчине самый настоящий допрос и не стеснялись расспрашивать, где он работает, сколько зарабатывает и другие детали биографии. Всередине вечера родственники Приянки спросили, родители Закира могли бы присоединиться к ним. Но тот ответил, что они живут далеко.

В общем, свидание, а точнее собеседование прошло хорошо, но Закир был шокирован такой ситуацией. Он надеялся на свидание с красивой девушкой.

"Я понятия не имел, что мы должны говорить о браке по договоренности и это была правда", – добавил он.