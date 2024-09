Месть любовницы разрушила жизнь сестер

Как сообщает Need to know, 61-летний Джефф изменил своей жене 10 лет назад. Женщина и ее дочери узнали об этом еще в 2015 году. Тогда жена нашла интимные фото и видео любовницы в его телефоне. Любовники обменивались ими некоторое время.

К теме Женщина создала презентацию об измене любимого и разрушила его жизнь

Похоже, что дочери мужчины много лет держали обиду на любовницу. 24-летние Элеонора и Софи решили отомстить женщине только в 2022 году. Сначала они хотели разместить фото любовницы в сети и подписать, что она предоставляет сексуальные услуги за 5 фунтов стерлингов. Однако впоследствии передумали и опубликовали фотографии на сайте по эскорт-услугам. Они также указали номер телефона мужа любовницы, чтобы именно он получал многочисленные звонки.

План мести обернулся против девушек, ведь любовница обратилась в суд. Когда против сестер выдвинули обвинения, Софи пришлось уволиться из полиции, где она работала патрульной. Теперь ее карьера разрушена навсегда. В то же время Элеоноре вскоре вынесут приговор – ей грозит тюрьма из-за "целенаправленной попытки причинить страдания".

Сначала Элеонора отрицала свою вину, но впоследствии во всем призналась.



Джефф и его жена Сара остались вместе / Фото Need to know

Интересно, что родители девушек не развелись после измены мужа. Недавно супруги вместе путешествовали по Индии.