10 эротических фильмов и сериалов Netflix, которые вы должны увидеть

На платформе Netflix можно найти не только известные сериалы о приключениях, криминале и фантастических вселенных, а также эротические и откровенные проекты, которые понравятся взрослым. Среди них сериалы "Одержимость" и "Секс/Жизнь".

Эротические сериалы именно то, что нужно, если вы хотите улучшить свои отношения. После такого просмотра вы точно будете настроены на страстный и незабываемый интим вдвоем.

К слову 7 романтических фильмов Netflix, которые стоит посмотреть с любимым человеком

Эротические фильмы и сериалы Netflix для двоих

"Одержимость"

Год: 2023

Жанр: триллеры

В потрясающем повороте событий видный лондонский хирург оказывается втянутым в пылкий роман ни с кем другим, как с невестой своего сына. Эта незаконная связь может на неопределенный срок изменить ход их жизни.

"Одержимость": смотрите трейлер

"Следующие 365 дней"

Год: 2022

Жанр: драма

Отношения Лауры и Массимо находятся на грани разрыва. Они с большим напряжением пытаются преодолеть чувство недоверия, в то время как упорный Начо прилагает все усилия, чтобы разорвать этот союз.

"Следующие 365 дней": смотрите трейлер

"Преданность: История любви и страсти"

Год: 2021

Жанр: драма

Крепкий, на первый взгляд, брак начинает трещать по швам, когда верность супруга оказывается под сомнением, а в жизни супругов появляются новые соблазны.

"Преданность: История любви и страсти": смотрите трейлер

"Без ограничений"

Год: 2022

Жанр: драма

Необычайно талантливая девушка глубоко и безумно влюбляется в своего инструктора по дайвингу в этой романтической драме с невероятным визуальным рядом.

"Без ограничений": смотрите трейлер

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"Секс/Жизнь"

Год: 2021

Жанр: драма

Ее беспокойное сексуальное прошлое неоспоримо влияет на настоящее, где она исполняет роль жены и матери. Ситуация становится еще сложнее, когда на пороге ее дома появляется прежний, к которому она постоянно испытывает страсть.

"Секс/Жизнь": смотрите трейлер

"Сегодня спишь со мной"

Год: 2023

Жанр: драма

В сложной и эмоциональной ситуации журналистка оказывается на развилке, когда ее брак начинает терять страсть. Теперь перед тяжелым решением она должна выбрать между когда-то любящим мужчиной или возвращением бывшего из ее прошлого.

"Сегодня спишь со мной": смотрите трейлер

"Любовь с первого поцелуя"

Год: 2023

Жанр: мелодрамы

Хавьер раскрывает перед собой занавес будущего и наконец разгадывает тайну, кем станет его преданная любовь. Однако перед ним возникает сложная ситуация — этот человек является девушкой ближайшего друга.

"Любовь с первого поцелуя": смотрите трейлер

"Любовь леди Чаттерлей"

Год: 2022

Жанр: мелодрамы

Леди Чаттерлей, чувствующая себя несчастливой в браке, вступает в пылкую любовь и безгранично влюбляется в лесника, работающего на загородном имении ее мужа.

"Любовь леди Чаттерлей": смотрите трейлер

"Пятьдесят оттенков серого"

Год: 2015

Жанр: драма

Успешный Кристиан Грей завоевал сердце Анастейши Стил, студентки колледжа, еще не имеющей большого опыта жизни. Он открывает перед ней мир смелых эротических фантазий, который она никогда раньше не представляла.

"Пятьдесят оттенков серого": смотрите трейлер

"Жара"

Год: 2022

Жанр: триллеры

У Клер есть новая работа и успешный роман, впрочем, ее жизнь меняется, когда она знакомится с женой босса и попадает в круговорот обмана.

"Жара": смотрите трейлер