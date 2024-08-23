Жадану – 50: в кого влюблялся главный "черный романтик" Украины
Сергей Жадан 23 августа празднует День рождения. Этому гениальному мужчине исполняется 50 лет. По этому случаю вспоминаем, что известно о его историях любви.
Однажды Жадан написал: "Любовь стоит всего". Очевидно, этого принципа он придерживается и в реальной жизни. Что известно о романтических подвигах "черного романтика" читайте в материале от Love 24.
Обратите внимание Совсем другая, чем ее героиня: что известно о личной жизни звезды "Эмили в Париже" Лили Коллинз
Дважды – официально счастлив
Сейчас в жизни Жадана было два официальных брака.
Первой женой художника стала Светлана Олешко – директор Харьковского театра Арабески. В этом браке родился сын Иван. Пара пробыла вместе 12 лет. После развода бывшие влюбленные сумели сохранить теплые отношения. Они часто "пересекались" в профессиональной жизни. В частности, Светлана охотно ставила спектакли по произведениям Сергея.
Второй раз Жадан женился на Ирине Куницыной Будущие супруги познакомились в харьковском издательстве "Фолио". Деталями семейной жизни влюбленные не делились. В то же время иногда публиковали милые фотографии. У влюбленных родилась дочь Мария. Сейчас она иногда выступает на концертах папы.
Сергей и Ирина / Фото Валентина Кузана
Скандальные отношения с Кристиной Соловий
Роман Жадана и певицы Кристины Соловий стал одной из самых "жарких" тем года. Долгое время все происходило "полуприкосновением, полунамеком". Жадан сыграл главную роль в клипе Соловий на песню "Юність". Романтическое взаимодействие между их героями заставило поклонников обсуждать: только коллеги или нечто большее.
Именно в то время, когда сеть "гудела" от слухов, Жадан расстался с Ириной Куницыной. Долгое время поклонникам оставалось только строить догадки. А потом Жадан и Соловий фактически подтвердили свои отношения, страстно пообнимавшись на концерте во Львове. Позже их еще несколько раз "подловили" вместе.
Впоследствии пара выпустила песню "Сердце" и сняла скандальный клип на нее.
По состоянию на 2024 год Жадан никак не комментировал свою историю любви с Соловий. Между тем она – несколько откровеннее. В разговоре с Машей Ефросининой певица призналась, что у них с Жаданом действительно были отношения. Однако они уже завершились. Инициатором разрыва стала Соловий, которая влюбилась в другого мужчину.
Жадан и Соловий в клипе "Сердце": смотрите видео
Неизвестно, что сейчас происходит "на личном" у Жадана. Однако сеть сходит с ума от его творческого тандема с Мартой Липчей.
Поклонники подозревают, что между ними может быть несколько больше, чем творческая симпатия.