Мужчина поймал жену на измене и сел за это в тюрьму

Мужчину приговорили к 3 месяцам заключения за вмешательство в личную жизнь своей жены. Апелляцию уже отклонили, следовательно, он все-таки будет отбывать наказание.

Инцидент произошел на Тайване. Мужчина решил следить за своей женой и расставил для этого по всему дому скрытые камеры. Теперь он поплатится за это.

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Как мужчина доследился до реального срока

Пара была в браке уже несколько лет. Супруги воспитывали двоих детей. В конце концов, мужчина начал подозревать, что, возможно, у жены появился любовник. Чтобы узнать правду, он установил по дому скрытые камеры. Первые "результаты" он получил через две недели.

Мужчина увидел, что в то время, когда его нет дома, жена действительно развлекается с любовником. Зафиксированные кадры стали основанием для развода. Тем временем его жена обратилась к правоохранителям. Бывшего возлюбленного она обвинила в том, что он вмешался в ее личную жизнь. Информация о камерах шокировала женщину. Мужчина пытался оправдаться якобы заботой о детях. Он заметил: они жалуются, что их мама проводит слишком много времени в ванной.

Однако абсурдное объяснение не удовлетворило судью. Мужчину приговорили к трем месяцам лишения свободы. Его обвинили в тайной съемке частной жизни других людей без их согласия и уважительной причины.