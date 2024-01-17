Пара встретилась в возрасте 70+ и влюбилась до безумия: что было дальше

Не бывает идеального времени, чтобы встретить свою любовь. Но каждое время может стать идеальным, если это происходит. Селия и Найджел познакомились, когда обоим уже исполнилось 70 лет. Так началась их история.

73-летняя Селия потеряла мужа, в браке с которым прожила 48 лет. Он скончался от рака в 2017 году. Женщина и не предполагала снова устраивать личную жизнь. До тех пор, пока в спортивно-социальном центре не встретила его... 71-летнего Найджела Локвуда.

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Это было не самое лучшее время в жизни Найджела. Он недавно расстался с женой и решил, что теперь будет оставаться одиноким. У Найджела началась депрессия. Чтобы преодолеть ее, мужчина обратился к специалистам. Социальный медик посоветовал посетить социально-медицинский центр. Там люди пожилого возраста могут провести время за вкусной едой и теплыми разговорами.

Особых надежд Найджел не имел. Однако решил воспользоваться советом. Там он впервые увидел Селию. Найджел испытывал симпатию к ней. Однако останавливало то, что Селия носила обручальное кольцо. Найджел не решался сделать первый шаг. Были все шансы, что их история любви закончится, не начавшись.

Селия первой шагнула навстречу счастью

К счастью, Селия решила сражаться за свое счастье. Она сама подошла к Найджела.

Я действительно не думала, что снова найду настоящую любовь. Я набралась смелости, чтобы поговорить с ним, и сказала, что живу сама, и он ответил: я тоже,

– вспоминает Селия.

Влюбленные решили не терять времени. Между ними сразу вспыхнул страстный роман. А уже через месяц пара решила жить вместе.

Сейчас у Селии и Найджела все прекрасно. Влюбленные имеют счастливое настоящее и планируют будущее, наполненное романтическими приключениями.