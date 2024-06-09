Овен, Скорпион и Стрелец, вас можно назвать самыми преданными сторонниками интимной жизни, пишет Love 24.

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Овен

Эти люди готовы прибегать к экспериментам и частому занятию сексом. Им нравится получать максимум удовольствия от партнера.

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Скорпион

Они часто считаются самыми сексуальными представителями зодиакального круга, всегда стремятся к глубоким и эмоционально насыщенным отношениям. Поэтому совсем не удивительно, что их темпераменту присуща бурная сексуальная жизнь.

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Стрелец

Представители этого знака зодиака склонны к поиску новых впечатлений и приключений. Стрельцы ценят свободу и открыты к получению нового опыта, поэтому секс – одна из самых главных потребностей в их жизни.

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