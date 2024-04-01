Меня от них тошнит, – девушка пожалела о сексе втроем с бойфрендом и подругой

Одна девушка чувствует себя опустошенной после того, как занялась сексом со своим парнем и лучшей подругой. Она не хотела этого, но в тот момент девушке не хватило смелости об этом сказать.

Секс втроем как худший сон

Своей историей девушка анонимно поделилась на онлайн-форуме. Она искала утешения у незнакомцев после неприятной ситуации.

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Девушка, назовем ее Анна, вместе с бойфрендом пришла домой к лучшей подруге. Сперва они смотрели фильм, а потом начали играть игру "Я никогда не". Постепенно вопросы становились все более открытыми, а атмосфера – горячей. Подруга сказала, что у нее никогда не было секса втроем и посмотрела на Анну и ее парня.

А что, если бы мы сделали что-то сумасшедшее?

– спросила подруга.

Анна еще не успела ни о чем подумать, как ее подруга начала целовать ее парня. Девушка была ошеломлена, потому что тот не был против, а ответил подруге взаимностью. Через мгновение они начали раздевать друг друга. Анна замерла на месте, не понимая, что происходит. Ей казалось будто она попала в страшный сон и ничего не может сделать. Анна автоматически также разделась и присоединилась к горячей паре.

Потеряла и парня, и подругу

Утром девушка проснулась и поняла, что именно произошло ночью. Ей было настолько неприятно, что она немедленно оделась и ушла из квартиры. Она игнорировала сообщения и звонки парня и подруги. Когда Анна вспоминала пикантные детали той ночи, ей хотелось блевать.

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Но дальше было хуже. Ее бойфренд не понимал, что произошло, и говорил, что это было "особое событие в их отношениях". Когда Анна наконец согласилась с ним встретиться, то он извинился за то, что обидел ее. Бойфренд думал, что его любимая не против такого сценария. Однако в телефоне парня Анна нашла его переписку со своей подругой.

Двое дорогих ей людей говорили, что это была лучшая ночь в их жизни и они хотят повторить. От этого Анне стало еще хуже. Бойфренд продолжал просить прощения у нее, но девушка чувствовала себя преданной. Она решила заблокировать и парня, и подругу и больше с ними не общаться.