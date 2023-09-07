Одни предпочитают вечерний интим, другие – утренние ласка. В этой статье мы рассмотрим пять основных преимуществ утреннего секса и покажем, почему он может быть идеальным выбором для многих пар.

К слову Как отсутствие секса влияет на здоровье женщины

Повышение энергии

Одним из главных преимуществ утреннего секса является то, что многие чувствуют себя более энергичными и отдохнувшими после полноценного ночного сна. Вместо того чтобы уставать после напряженного рабочего дня, вы получаете возможность встретить новый день, благодаря которому сексуальный опыт может быть более приятным.

Гормональные изменения

Утро – это время, когда уровень тестостерона у мужчин и женщин, отвечающий за сексуальное влечение и либидо, обычно самый высокий. Это может оказывать положительное влияние на вашу сексуальную активность и желание. Утренний секс может быть меньшей нагрузкой на партнеров, поскольку их органы уже готовы к интимной близости.

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Чувство бодрости

После хорошего сна многие люди ощущают бодрость и энергию. Это может создать позитивный настрой и способствовать удовлетворению от секса. Утро может быть идеальным временем для создания новых эмоциональных связей в паре и введения свежести в сексуальную рутину.

Время наедине вдвоем

Утро – это спокойное время, когда пара может побыть наедине и отдать себя друг другу. Отсутствие хлопот позволяет партнерам больше наслаждаться сексом.

Правильное начало дня

Начало дня сексом может зарядить вас позитивом и энергией на оставшийся день. Оргазм производит эндорфины, поднимающие настроение и дающие ощущение счастья. После утреннего секса вы чувствуете себя счастливыми, довольными и готовыми к преодолению любых вызовов в течение рабочего дня.