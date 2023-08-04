7 советов для идеального секса, которые должен знать каждый
Источник:"Радио Maximum"
Секс – важная часть отношений, поэтому качество секса влияет на них. Пара постоянно пытается экспериментировать и улучшать интимную жизнь, поэтому несколько советов точно не помешают.
Если вы хотите получить максимальное удовольствие от этого процесса и порадовать своего партнера, то изучить 7 правил идеального секса, которые принесут в вашу спальню еще больше страсти.
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Секс-советы, которые нужно знать каждому
Готовьтесь заранее
Создайте сексуальную атмосферу еще задолго до того, как окажетесь в постели. Например, можно начать с утра: часто говорите "Люблю тебя", добавьте много поцелуев (или смайликов в виде поцелуев), оставляйте любовные записки, поужинайте вместе при свечах. Такой день имеет очень высокие шансы окончиться бурным сексом.
Качественная прелюдия
Прелюдия – важная часть секса, ведь она придает страсти и желания. С прелюдией ваша сексуальная жизнь заиграет новыми красками, вы будете испытывать постоянное тяготение и сильную эмоциональную связь с партнером.
Поиск чувствительных зон
Семейные психологи отмечают, что у мужчин и женщин разные эрогенные зоны. Важно прислушиваться друг к другу, наблюдать, как и на какие движения реагирует ваш партнер.
Правила идеального секса / Фото Pixabay
Достаточная влага
У многих женщин имеется сухость влагалища. Привести к этому могут много факторов – от возрастного снижения уровня тестостерона до инфекции и даже онкологических заболеваний.
Недостаточное количество влаги вызывает у женщин жжение, вагинальный зуд, дискомфорт во время секса. Через это некоторые женщины пытаются как можно скорее завершить половой акт. Чтобы решить эту проблему, используйте интимный гель-смазку. Он не только предотвращает дискомфорт, но и улучшает чувствительность во время секса.
Любознательность
Не бойтесь говорить со своим партнером обо всех фантазиях, запретных темах. Экспериментируйте, пробуйте что-нибудь новое, совершенствуйте интимную жизнь.
Правильное время
Мы привыкли полагать, что лучшее время для занятий сексом – это ночь. Однако специалисты считают иначе. Приблизительно в 6 утра концентрация гормонов в женском организме самая высокая, поэтому ощущения в это время будут самыми острыми.
У мужчин после сна также максимальная концентрация тестостерона, он действует на центральную нервную систему, вызывает высокую эрекцию. Чем не идеален вариант для активного начала рабочего дня?
Правила идеального секса / Фото Pixabay
Продолжительность полового акта
Помните, что качество секса не зависит от его длительности. Ученые назвали "золотую середину" – 10 минут проникновения. Конечно, прелюдия может длиться гораздо дольше, ведь одно из основных правил – разогреть своего партнера, настроить его на страстный секс.