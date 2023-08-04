7 советов для идеального секса, которые должен знать каждый

Секс – важная часть отношений, поэтому качество секса влияет на них. Пара постоянно пытается экспериментировать и улучшать интимную жизнь, поэтому несколько советов точно не помешают.

Если вы хотите получить максимальное удовольствие от этого процесса и порадовать своего партнера, то изучить 7 правил идеального секса, которые принесут в вашу спальню еще больше страсти.

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Секс-советы, которые нужно знать каждому

Готовьтесь заранее

Создайте сексуальную атмосферу еще задолго до того, как окажетесь в постели. Например, можно начать с утра: часто говорите "Люблю тебя", добавьте много поцелуев (или смайликов в виде поцелуев), оставляйте любовные записки, поужинайте вместе при свечах. Такой день имеет очень высокие шансы окончиться бурным сексом.

Качественная прелюдия

Прелюдия – важная часть секса, ведь она придает страсти и желания. С прелюдией ваша сексуальная жизнь заиграет новыми красками, вы будете испытывать постоянное тяготение и сильную эмоциональную связь с партнером.

Поиск чувствительных зон

Семейные психологи отмечают, что у мужчин и женщин разные эрогенные зоны. Важно прислушиваться друг к другу, наблюдать, как и на какие движения реагирует ваш партнер.



Правила идеального секса / Фото Pixabay

Достаточная влага

У многих женщин имеется сухость влагалища. Привести к этому могут много факторов – от возрастного снижения уровня тестостерона до инфекции и даже онкологических заболеваний.

Недостаточное количество влаги вызывает у женщин жжение, вагинальный зуд, дискомфорт во время секса. Через это некоторые женщины пытаются как можно скорее завершить половой акт. Чтобы решить эту проблему, используйте интимный гель-смазку. Он не только предотвращает дискомфорт, но и улучшает чувствительность во время секса.

Любознательность

Не бойтесь говорить со своим партнером обо всех фантазиях, запретных темах. Экспериментируйте, пробуйте что-нибудь новое, совершенствуйте интимную жизнь.

Правильное время

Мы привыкли полагать, что лучшее время для занятий сексом – это ночь. Однако специалисты считают иначе. Приблизительно в 6 утра концентрация гормонов в женском организме самая высокая, поэтому ощущения в это время будут самыми острыми.

У мужчин после сна также максимальная концентрация тестостерона, он действует на центральную нервную систему, вызывает высокую эрекцию. Чем не идеален вариант для активного начала рабочего дня?



Правила идеального секса / Фото Pixabay

Продолжительность полового акта

Помните, что качество секса не зависит от его длительности. Ученые назвали "золотую середину" – 10 минут проникновения. Конечно, прелюдия может длиться гораздо дольше, ведь одно из основных правил – разогреть своего партнера, настроить его на страстный секс.