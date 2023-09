Какие вопросы о сексе наиболее интересуют женщин и мужчин

Секс – одна из самых загадочных и важных сфер жизни, которая всегда интересует людей. Американский журнал Maxim, совместно с ведущими подкастами Call Her Daddy – Софией Франклин и Александрой Купер, провел исследования, чтобы раскрыть, какие именно вопросы о сексе больше всего интересуют мужчин и женщин.

Результаты этого исследования показали интересные ответы и отметили отличия в подходе к этой теме между представителями разных статей. В опросе участвовало более 5 тысяч человек.

Известно, что женщин и мужчин интересуют совершенно разные аспекты сексуальной жизни.

Вопросы, интересующие женщин

Грязные фразы. Женщины часто интересуются словами и выражениями, которые можно использовать во время интимных отношений. Они ищут способы выразить свои чувства и желания словами. Знакомство с партнером. Женщинам интересно, как познакомиться с мужчиной и создать эмоциональную связь, чтобы они согласились провести вместе ночь. Разговоры. Женщины проявляют особый интерес к "грязным" разговорам и эротическому общению.

София Франклин, одна из ведущих подкаста Call Her Daddy, подчеркивает, что женщины очень открыто относятся к обсуждению своих сексуальных фантазий и желаний.

Ведущие подкаста Call Her Daddy / The New York Post

Вопросы, интересующие мужчин

Обольщение. Мужчины очень интересуются тем, как "зацепить" женщину и соблазнить ее. Они активно ищут советы по завоеванию женщин и улучшению своей привлекательности. Оральный секс. Для мужчин очень важно знать, как обеспечить максимальное удовольствие женщине во время орального секса. Они активно изучают техники кунилингуса.

Исследование также показало, что 76% мужчин желают, чтобы их партнерши были более раскрепощенными в постели и открыты для выражения своих сексуальных фантазий. Они считают, что совместное обсуждение этих вопросов обогащает их интимные отношения.