Вагинальные, анальные и дистанционные: что нужно знать о секс-игрушках для пар

В обществе существует много негативных стереотипов об использовании секс-игрушек в паре. Однако на самом деле они могут разнообразить вашу сексуальную жизнь и добавить еще большее страсти.

Секс-игрушки помогают вам лучше узнать друг друга и обрести новые чувствительные места, о которых вы раньше могли даже не догадываться.

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Преимущества использования секс-игрушек

Некоторые опасаются, что секс-игрушки могут заменить партнера. Это не так, ведь они наоборот предназначены для того, чтобы сделать интимную жизнь пары ярче. Кроме того, они могут добавить некоторой игривости. Вы можете придумать, как их нестандартно использовать.

Также секс-игрушки увеличивают удовольствие от секса, а оргазм может быть еще ярче. С ними вы поймете, что существует множество способов достичь кульминации.

По данным исследований, секс-игрушки способны помочь человеку преодолеть определенные сексуальные проблемы. Вибраторы полезны при сексуальной дисфункции как у женщин, так и у мужчин. Кроме того, секс-игрушки помогают снизить стресс и улучшить самочувствие.

Досягнути максимального комфорту та задоволення допоможуть інтимні гелі-змазки. В асортименті компанії Durex® є лубриканти для будь-яких еротичних фантазій: на силіконовій та водній основі, з ефектом приємного зігрівання та легкою прохолодою, зі запахами та смаками. Все, щоб додати у ваше життя ще більше чуттєвого різноманіття.

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Что нужно знать о секс-игрушках / Фото Ketut Subiyanto, Pexels

Какие бывают секс-игрушки

Для вагинальной стимуляции – это классические игрушки, среди которых есть клиторальные присоски, фаллоимитаторы в форме пениса, китайские шарики и другое;

– это классические игрушки, среди которых есть клиторальные присоски, фаллоимитаторы в форме пениса, китайские шарики и другое; для стимуляции пениса : кольца, массажеры, вибраторы и т.п.;

: кольца, массажеры, вибраторы и т.п.; для анальной стимуляции – это инновационные секс-игрушки. Есть вибраторы простаты, китайские шарики, анальные пробки, расширители;

– это инновационные секс-игрушки. Есть вибраторы простаты, китайские шарики, анальные пробки, расширители; дистанционные стимуляторы – особенно актуальны для украинских пар во время войны. Вы можете доводить друг друга до оргазма даже за тысячи километров. Все, что нужно, – это активировать игрушку через приложение на мобильном телефоне;

– особенно актуальны для украинских пар во время войны. Вы можете доводить друг друга до оргазма даже за тысячи километров. Все, что нужно, – это активировать игрушку через приложение на мобильном телефоне; исследователи эрогенных зон. Чувствительными зонами являются не только половые органы. Эти секс-игрушки помогут стимулировать шею, уши, соски или ноги.

Заметим, очень важно правильно пользоваться секс-игрушками. После каждого использования их следует помыть. Как правильно это делать – прочтите в инструкции к своей игрушке, ведь это зависит от материала, из которого она изготовлена.