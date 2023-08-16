Идеальные любовницы: какие женщины по знаку зодиака самые страстные в постели

Часть женщин очень сильно обожают секс. Они готовы отдаваться на полную и подарить партнеру незабываемое наслаждение.

Так, самые страстные знаки зодиака – Овен и Скорпион, передает 24 Канал. Эти женщины в постели – огонь.

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Скорпион

Астрологи отмечают, что Скорпион – самый опасный знак зодиака. В то же время его представители страстные. Нередко в постели этим женщинам неровна никто. Так что секс со Скорпионами будет для вас незабываемым.

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Овен

Среди самых страстных знаков и огненный Овен. Эти женщины не знают предела, когда дело доходит до страсти и ее проявления. Часто они готовы погрузиться в отношения с головой. Овны отдаются по полной. Они настолько увлечены любовью к партнеру, что подарят действительно райское наслаждение.

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