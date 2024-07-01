Гармоничная сексуальная совместимость: какой знак зодиака больше всего подходит Девам

Астрологи уверены, что Девам нужен тот человек, который похож по характеру и разделяет те же ценности и мысли. То же касается и сексуальной жизни.

Лучшими партнерами в сексуальной совместимости являются представители знаков земной стихии – Тельцы и Козероги. Но звезды делают больший акцент на первых, ведь между Тельцами и Девами – больше всего совпадений, пишет Love 24.

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Упомянутый знак зодиака разделяет общую любовь к стабильности, практичности и рутине, что создает прочный фундамент для отношений. Телец и Дева ценят надежность и спокойствие, что делает их сексуальную жизнь гармоничной и комфортной. Что важно, оба имеют сокровенные желания, которые превращаются в игру в котики и мышки.

Телец и Дева – лучшая сексуальная совместимость / Фото Pexels

Хорошая взаимосвязь также может быть с Раками, но не стоит ожидать полной гармонии и понимания.