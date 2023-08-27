Какие знаки зодиака чаще всего сексуально фантазируют
Есть люди, которые очень сильно обожают секс. Они готовы заниматься любовью по несколько раз в сутки и часто фантазируют.
Больше всего сексуальных фантазий у Скорпионов и Тельцов. Они всегда стремятся воплотить все в реальность, передает 24 Канал.
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Скорпион
Представители этого знака зодиака известны своим страстным нравом. Скорпионы обожают секс и эксперименты в постели. Они очень часто фантазируют и пытаются воплотить мечты в реальность.
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Телец
Тельцам очень важна как эмоциональная, так и физическая связь. Они отдаются процессу и наслаждаются каждую секунду. Эти люди склонны к эротическим фантазиям.
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