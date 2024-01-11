Мужчины или женщины: кто первым теряет любовь в браке

Иногда история любви заканчивается. Остается только принять и отпустить это. Однако ученые решили выяснить, кто из супругов чаще всего перестает любить.

Исследование было проведено представителями Университета Карнеги-Меллона. Участие в нем приняли почти 4 тысячи гетеросексуальных мужчин и женщин. Все они состояли в отношениях разной продолжительности: от помолвки до десятилетних браков.

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В течение 10 дней мужчин и женщин попросили записывать свои ощущения. Закончил эксперимент длинный опросник относительно типа, а также цели их любви. Впоследствии полученные данные проанализировали и пришли к выводу.

Что показало исследование

Результаты исследования показали: женщина может быстрее влюбиться, однако и теряет чувство – быстрее. Чаще это происходит в браках, где на женщинах – львиная доля ответственности за воспитание детей и общий быт. С каждым годом семейной жизни обязанности накатываются на женщину, как лавина. Тем временем в парах, где дела распределены между партнером и партнершей, чувства продолжаются дольше.

Еще один нюанс: больший шанс сохранить любовь – у пар, которые в течение дня находятся в разлуке. Так 8-часовой рабочий день в офисе может спасти ваш брак.

В то же время ученые отмечают, что каждая ситуация – индивидуальна. Поэтому мужчинам, которые прочли это исследование, не стоит впадать в панику, что их жена перестанет любить. В конце концов, как долго продлится брак, зависит от двух человек.