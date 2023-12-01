Козерог, Рак, Лев и Телец. Именно эти знаки зодиака, согласно астрологии, самые верные в отношениях, пишет 24 Канал.

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Лев

Эти люди могут демонстрировать свою преданность через лидерство. Львы убеждены, что отношения имеют очень важное значение.

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Козерог

Родившиеся под этим знаком зодиака могут очень много работать и мало времени уделять личной жизни. Впрочем, Козероги очень ценят верность и надеются на взаимную преданность.

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Рак

Раки очень дорожат семьей. Они могут быть ревнивыми, ведь действительно боятся потерять любимого человека. Эти люди ценят верность.

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Телец

По словам астрологов, Телец – один из самых честных и преданных знаков зодиака. Эти люди откровенны и не готовы играть в "грязные игры".

Гороскоп для Тельцов