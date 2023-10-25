Хуже быть не могло: 6 самых ужасных свадеб в истории

День свадьбы молодожены планируют долгое время и мечтают, чтобы все прошло идеально. Однако для героев этой подборки свадебный день завершился не просто неудачно – он был ужасен.

Если вы беспокоитесь, что какие-то моменты на вашей свадьбе были не такими, как вы представляли, то поверьте – у некоторых было гораздо хуже. Драка на свадьбе, забытая бутоньерка жениха или вымазанное платье – далеко не самое страшное, что могло произойти.

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Такого завершения свадьбы не ожидал никто

Трагическая свадьба произошла в декабре 2010 года в Бразилии. 29-летний Рожерио Дамассен и 25-летняя Коста Коэльо выглядели счастливыми в этот день. Однако того, что произошло в конце, не ожидал никто.

Уже ночью жених подошел к своему отцу и сказал: "Папа, я люблю тебя. Я очень счастлив". Гости начали собираться домой, однако Рожерио попросил всех остаться еще немного, потому что он подготовил сюрприз своей жене.

Муж подошел к невесте, нежно ее поцеловал, а затем выстрелил в голову из револьвера. После этого Рожерио застрелил шафера и открыл огонь по гостям. В конце жених покончил с собой.

Родственники предполагают, что причиной такого ужасного поступка стала ревность мужчины. Он считал, что возлюбленная изменяла ему с шафером.

Свадьба, убившая более ста человек

В 2023 году мир всколыхнула история со свадьбы в Ираке. После зажигания фейерверков в свадебном зале возник пожар. В тот момент там были сотни человек. К сожалению, в огне погибли более 100 человек, среди которых были самые близкие родственники молодоженов. Еще 2 сотни человек получили ранения.

В соцсетях распространяли видео, на котором сначала были кадры счастливых невест в роскошных нарядах в день свадьбы, а впоследствии – масштабные и жуткие похороны погибших гостей.

После свадьбы – в тюрьму

Свадьба британских молодоженов Венди Шобрук и Берри Джонсона в 2010 году сразу шла как-то не так. Невеста обиделась, потому что любимый уделял ей мало внимания в этот важный день, поэтому она решила сбежать со свадьбы.

Дома между молодыми супругами разразился громкий скандал. Разгневанная Венди подожгла кровать жениха со словами: "Горы в аду". После этого она направилась к своему любовнику Джорджу Октерлони и первую брачную ночь провела с ним.

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Утром Венди поняла, что натворила и начала придумывать объяснения своим действиям. Она позвонила Берри и сказала, что Джордж заманил ее к себе в дом и изнасиловал. Новоиспеченный мужчина так рассердился, что ворвался к любовнику и нанес ему 38 ножевых ранений, прежде чем тот успел понять, что происходит.

Взявшись за руки молодые супруги пошли домой, оставив жертву своих разборок в луже крови. Тело Джорджа обнаружили только спустя 3 дня. За совершенное Берри отправился в тюрьму на 12 лет, а Венди – на 5 лет.



Истории самых ужасных свадеб / Фото Luana Azevedo, Unsplash

Женатые 5 минут

Харли Морган и Рианнона Будро из США познакомились еще в 8 классе. После школы влюбленные начали встречаться, а потом решили жениться, чтобы провести всю жизнь вместе.

Свадьба состоялась в 2019 году. Пара просто светилась от счастья, а все гости замечали пылкий огонь любви между ними. Молодожены вышли из ЗАГСа и сели в белый Chevrolet, чтобы возглавить свадебный кортеж. За рулем находился сам жених.

Через несколько секунд свадьба превратилась в страшную трагедию. На шоссе в автомобиль молодоженов врезался грузовик, который ехал на большой скорости. От мощного столкновения Chevrolet несколько раз опрокинулось и скатилось в кювет. Молодожены погибли на месте.

Я была там и видела, как дети погибли. Их семейная жизнь длилась менее 5 минут. Единственное, чего они хотели – это жениться и начать совместную жизнь. Они имели так много планов и надежд на будущее,

– рассказывала мама жениха, Кения Морган.

Коронавирусная свадьба

Следующая история произошла в Индии во время первой волны пандемии коронавируса. Тогда правительство запретило проводить свадьбу из-за угрозы распространения вируса. Однако в Палиганже COVID-19 в то время не был распространен, а многие вообще не верили, что вирус настоящий, поэтому молодожены решили проигнорировать рекомендации правительства и организовали огромную свадьбу.

Когда у 30-летнего жениха поднялась температура, свадьбу не перенесли, потому что подумали, что это обычная простуда. В день свадьбы мужчина выпил парацетамол и таки женился. Однако через 3 дня его состояние ухудшилось. По дороге в больницу мужчина умер. Родственники решили сразу на следующий день кремировать тело умершего и этим вызвали подозрения людей. Гости свадьбы стали обращаться в полицию.

Когда всех 360 человек заставили сдать тест на коронавирус, выяснилось, что 113 были больными. Это была самая масштабная вспышка коронавируса в Палиганже.

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Кто убил жениха?

На свадьбе Дэнни Эмсли и его невесты Клэр 17 августа 2018 все было хорошо. На празднование в спа-отель на севере Великобритании пришли 80 гостей. Около полуночи Дэнни поцеловал свою любимую и отправился в номер, потому что был уставшим. Через некоторое время Клер решила навестить мужчину, а затем снова вернулась в ресторан, чтобы попрощаться с гостями.

Когда после празднования Клэр пришла в номер, то Дэнни неподвижно лежал на кровати. Через несколько секунд невеста выяснила, что мужчина не дышит. Никаких признаков насильственной смерти не было.

Уже после похорон врачи предположили, что в Дэнни мог случиться сидром внезапной аритмичной смерти. Это генетическое нарушение сердечного ритма, проявившее себя в ночь свадьбы.