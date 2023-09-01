5 самых горячих актрис Голливуда 2023 года: соблазнительные фото на ночь

Никто не может точно сказать, кто самая красивая актриса в 2023 году. Однако претенденток на это звание немало.

В материале 24 Канала читайте о 5 самых красивых женщинах Голливуда. Этот список основан на популярности, достижениях знаменитостей и количества фанатов.

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5 самых горячих актрис Голливуда 2023 года

Эва Грин

Французская кино- и театральная актриса, модель, композитор. Дочь актрисы Марлен Жобер. В 2023 году сыграла роль миледи Винтер в фильмах "Три мушкетера: Миледи" и "Три мушкетера: Д'Артаньян".

Анджелина Джоли

Одна из самых успешных актрис Голливуда. Она снялась в ряде блокбастеров, в том числе "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" и "Мистер и миссис Смит". Задолго до актерской популярности Анджелина Джоли испытывала свои силы в модельном бизнесе. Звезда начала модельную карьеру в 14 лет в агентстве Finesse Model Management и после этого была приглашена работать как в Соединенных Штатах, так и в Европе, основными местами работы стали Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Лондон.

Анджелина Джоли / Marca

Меган Фокс

Актерскую карьеру актриса начала в 2001 году. Ей 37 лет и ее считают секс-символом. Фокс несколько раз входила в число самых красивых людей в мире. Она находится на третьей позиции среди самых горячих актрис Голливуда. Среди других ее известных фильмов – "Тело Дженнифер" и "Трансформеры 2".

Александра Даддарио

Звезда родилась и выросла в Нью-Йорке, США. Имеет итальянское, словацкое, английское и ирландское происхождение. За свою карьеру снялась в нескольких фильмах, телешоу и музыкальных клипах. Ее самые известные роли в кино: Саммер Квин в "Спасателях Малибу", Блэйк Гейнс в "Разлом Сан-Андреас" и Аннабет Чейз в сериале о Перси Джексоне. Кроме того, в последние годы актриса сыграла в популярных шоу Белый лотос и Почему женщины убивают.

Ана де Армас

Армас родился и вырос на Кубе. Она стала актрисой в 12 лет. Затем в 2006 году она дебютировала в испанском фильме "Una Rosa de Francia".

Актриса произвела фурор в Америке, когда снялась в своем первом голливудском фильме "Тук-тук", где поразила публику своей потрясающей внешностью. С тех пор она снялась в нескольких больших фильмах, таких как: "Бегущий по лезвию 2049", "Ножи наголо", "007: Не время умирать" и "Блондинка".