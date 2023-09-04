Какой цвет глаз больше всего привлекает мужчин и женщин: неожиданный ответ психолога

Глаза – одно из того, на что мы обращаем внимание во время знакомства. Они могут многое сказать о человеке, его переживаниях. Оказывается, среди мужчин и женщин даже есть определенные цвета наиболее привлекательных глаз.

Эксперты компании Lenstore, продающей контактные линзы, провели исследование. Они использовали фотографии одного мужчины и одной женщины для создания нескольких профилей в приложениях для знакомств, но с помощью компьютерной графики меняли цвет их глаз: голубой, зеленый, карий, черный, ореховый, фиолетовый.

Интересно Важна ли в отношениях разница в возрасте: в каких случаях следует разойтись

И результаты такого эксперимента удивили.

Какой цвет глаз у мужчин нравится больше всего

Голубой – 27,17%

Карий – 21,97%

Зеленый – 16,76%

Ореховый – 15,03%

Черный – 10,98%

Фиолетовый – 8,09%



Самые привлекательные глаза у мужчин – голубые / Фото Сanva

Самый привлекательный цвет глаз у женщин

Ореховый – 20,19%

Фиолетовый – 19,88%

Черный – 17,7%

Голубой – 17,39%

Коричневый – 13,35%

Зеленый – 11,49%

По мнению психологов, человек предпочитает определенный цвет глаз, опираясь на ранний жизненный опыт. Нам нравится цвет глаз, которые похожи на глаза людей, которые заботились о нас в детстве.

Каждый человек имеет собственные вкусы в облике, которые часто формируются массовой культурой и СМИ. Важно не забывать, что за любой внешностью есть прежде всего индивидуальная личность, и гораздо более важна внутренняя красота.