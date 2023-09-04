Какой цвет глаз больше всего привлекает мужчин и женщин: неожиданный ответ психолога

4 сентября 2023, 14:34
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Источник:

Lenstore

Глаза – одно из того, на что мы обращаем внимание во время знакомства. Они могут многое сказать о человеке, его переживаниях. Оказывается, среди мужчин и женщин даже есть определенные цвета наиболее привлекательных глаз.

Эксперты компании Lenstore, продающей контактные линзы, провели исследование. Они использовали фотографии одного мужчины и одной женщины для создания нескольких профилей в приложениях для знакомств, но с помощью компьютерной графики меняли цвет их глаз: голубой, зеленый, карий, черный, ореховый, фиолетовый.

Интересно Важна ли в отношениях разница в возрасте: в каких случаях следует разойтись

И результаты такого эксперимента удивили.

Какой цвет глаз у мужчин нравится больше всего

  • Голубой – 27,17%
  • Карий – 21,97%
  • Зеленый – 16,76%
  • Ореховый – 15,03%
  • Черный – 10,98%
  • Фиолетовый – 8,09%


Самые привлекательные глаза у мужчин – голубые / Фото Сanva

Самый привлекательный цвет глаз у женщин

  • Ореховый – 20,19%
  • Фиолетовый – 19,88%
  • Черный – 17,7%
  • Голубой – 17,39%
  • Коричневый – 13,35%
  • Зеленый – 11,49%

По мнению психологов, человек предпочитает определенный цвет глаз, опираясь на ранний жизненный опыт. Нам нравится цвет глаз, которые похожи на глаза людей, которые заботились о нас в детстве.

Каждый человек имеет собственные вкусы в облике, которые часто формируются массовой культурой и СМИ. Важно не забывать, что за любой внешностью есть прежде всего индивидуальная личность, и гораздо более важна внутренняя красота.

Автор: Христина Кобак