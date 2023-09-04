Який колір очей найбільше приваблює чоловіків і жінок: неочікувана відповідь психолога

Очі – одне з того, на що ми звертаємо увагу під час знайомства. Вони можуть багато сказати про людину, її переживання. Виявляється, серед чоловіків і жінок навіть є певні кольори очей, які найбільше приваблюють.

Експерти компанії Lenstore, яка продає контактні лінзи, провели дослідження. Вони використали фотографії одного чоловіка та одної жінки для створення кількох профілів у додатках для знайомств, але з допомогою комп’ютерної графіки змінювали колір їхніх очей: на блакитний, зелений, карий, чорний, горіховий, фіолетовий.

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І результати такого експерименту здивували.

Який колір очей у чоловіків подобається найбільше

Блакитний – 27,17%

Карий – 21,97%

Зелений – 16,76%

Горіховий – 15,03%

Чорний – 10,98%

Фіолетовий – 8,09%



Найпривабливіші очі у чоловіків – блакитні / Фото Сanva

Найпривабливіший колір очей у жінок

Горіховий – 20,19%

Фіолетовий – 19,88%

Чорний – 17,7%

Блакитний – 17,39%

Коричневий – 13,35%

Зелений – 11,49%

На думку психологів, людина надає перевагу певному кольору очей, спираючись на ранній життєвий досвід. Нам подобається колір очей, які схожі на очі людей, які дбали про нас дитинстві.

Кожна людина має власні вподобання у зовнішності, які часто формуються масовою культурою та ЗМІ. Важливо не забувати, що за будь-якою зовнішністю є насамперед індивідуальна особистість, й набагато важливіша внутрішня краса.