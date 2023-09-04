Эксперты компании Lenstore, продающей контактные линзы, провели исследование. Они использовали фотографии одного мужчины и одной женщины для создания нескольких профилей в приложениях для знакомств, но с помощью компьютерной графики меняли цвет их глаз: голубой, зеленый, карий, черный, ореховый, фиолетовый.
Интересно Важна ли в отношениях разница в возрасте: в каких случаях следует разойтись
И результаты такого эксперимента удивили.
Какой цвет глаз у мужчин нравится больше всего
- Голубой – 27,17%
- Карий – 21,97%
- Зеленый – 16,76%
- Ореховый – 15,03%
- Черный – 10,98%
- Фиолетовый – 8,09%
Самые привлекательные глаза у мужчин – голубые / Фото Сanva
Самый привлекательный цвет глаз у женщин
- Ореховый – 20,19%
- Фиолетовый – 19,88%
- Черный – 17,7%
- Голубой – 17,39%
- Коричневый – 13,35%
- Зеленый – 11,49%
По мнению психологов, человек предпочитает определенный цвет глаз, опираясь на ранний жизненный опыт. Нам нравится цвет глаз, которые похожи на глаза людей, которые заботились о нас в детстве.
Каждый человек имеет собственные вкусы в облике, которые часто формируются массовой культурой и СМИ. Важно не забывать, что за любой внешностью есть прежде всего индивидуальная личность, и гораздо более важна внутренняя красота.