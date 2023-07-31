6 мифов о браке, которые могут разрушить ваши отношения

В современном мире существуют некоторые мифы о браке, которые могут заставить людей чувствовать себя несчастными и недовольными. Проблема в том, что многие женятся, не понимая, что брак – это не всегда об идеальности и детях.

Хотите узнать, готовы ли вы жениться? Сначала вы должны понять некоторые мифы о браке, которые могут разочаровать и разрушить ваши отношения. Перестаньте верить в них!

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Эксперт по отношениям Джилл Вебер считает, что очень часто пара романтизирует идею брака и считает, что он может стать решением всех их проблем и действительно сделает счастливым каждого. Однако брак – это большой ежедневный труд, требующий доверия обоих людей и взаимоуважения.

Мифы о браке, в которые нужно перестать верить

Вы никогда не почувствуете себя отвергнутым

По словам Вебер, люди верят, что если они замужем, то не могут почувствовать одиночества. Но это не совсем так. Брак состоит из людей с разными потребностями и характерами, а, следовательно, случиться может разное. К примеру, в какой-то момент вы можете почувствовать, что ваш партнер больше не интересуется вами.

Любящий вас человек должен знать, как сделать вас счастливым.

Согласно Psych Central, еще одним опасным мифом является то, что если ваш партнер любит вас, он будет знать, что вам нужно, как сделать вас счастливым. Но, если верить в это, вы можете чувствовать себя обиженными. Да, безусловно, партнер может дарить вам приятные эмоции, но за свое счастье ответственны только вы!



Разговаривайте с партнером о своих чувствах / Psicocode

Рождение детей сделает вас счастливым

Мать детей – не значит автоматически стать счастливым. Да, иногда дети могут действительно укрепить ваш брак, но часто бывает и наоборот. Решение родить должно быть обдуманным. Говорите об этом!

У хорошей пары должны быть общие интересы

Это еще один миф, в который эксперт Вебер призывает перестать верить. Она говорит, что наличие общих интересов может помочь создать определенную близость в паре, но это не обязательно, чтобы они чувствовали себя счастливыми.

Важно то, что они проводят вместе время, многие гуляют и не позволяют работе и обязанностям поглощать их полностью.



Брак – это большой труд / Relaciones de Pareja

Счастливые здоровые пары не ссорятся

Драться 24 часа в сутки, безусловно, вредно, но ссоры — нормальная часть любых отношений, и во многих случаях они помогают разрешать конфликты, лучше узнавать друг друга и работать над общением.

Умение конструктивно разрешать конфликты – наше все!

Меньше секса – тревожный знак

Согласно Psychology Today, секс является важной частью отношений, но, если его становится меньше, проанализируйте ситуацию: какие дела на работе, не появилось ли у вас дополнительных обязанностей, как много стресса в вашей жизни. Впрочем, помните, если в отношениях становится меньше секса – это не обязательно проблема, особенно в долгосрочных отношениях.

В сексуальной жизни могут быть взлеты и падения, и вы должны научиться уважать время и пространство друг друга.

Доверяйте друг другу / Más Vida